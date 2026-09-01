 На строительство укрытия для детского сада под Николаевом планируется потратить ещё ₴5,1 млн

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Главная Новости Самоуправление 20:30, 01 сентября, 2026

На строительство укрытия для детского сада под Николаевом планируется потратить ещё ₴5,1 млн

Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: архів «НикВести»Подземный детский сад в Ингульском районе Николаева. Фото: архив «НикВести»

В селе Котлярево Николаевской области на завершение строительства укрытия для детского сада «Барвинок» планируют потратить ещё 5,1 миллиона гривен.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Согласно технической документации, укрытие рассчитано на 60 человек. В нем планируется обустроить электроснабжение и освещение, провести водопровод и канализацию, установить пожарную и газовую сигнализацию, а также систему видеонаблюдения. Также проект предусматривает установку подъемника и дизельного генератора для резервного питания.

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Для генератора отдельно обустроят площадку, после установки его должны подключить, настроить и заземлить. Также к укрытию подведут внешние сети водоснабжения и канализации и благоустроят территорию вокруг сооружения.

Завершить работы планируют до 11 декабря 2026 года.

Это уже не первая закупка на строительство этого укрытия. В 2025 году на работы уже заключили договор на 7,3 миллиона гривен. На данный момент вся эта сумма выплачена подрядчику — компании «Антарес-Буд», свидетельствуют данные мониторингового сайта по использованию публичных средств Spending.gov.ua.

Напомним, в Николаеве за последние два года сократили 442 штатные единицы в детских садах, где приостановлен образовательный процесс. Сейчас таких учреждений в городе 27 — они не могут работать из-за отсутствия укрытий.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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