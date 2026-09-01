На строительство укрытия для детского сада под Николаевом планируется потратить ещё ₴5,1 млн

Подземный детский сад в Ингульском районе Николаева. Фото: архив «НикВести»

В селе Котлярево Николаевской области на завершение строительства укрытия для детского сада «Барвинок» планируют потратить ещё 5,1 миллиона гривен.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Согласно технической документации, укрытие рассчитано на 60 человек. В нем планируется обустроить электроснабжение и освещение, провести водопровод и канализацию, установить пожарную и газовую сигнализацию, а также систему видеонаблюдения. Также проект предусматривает установку подъемника и дизельного генератора для резервного питания.

Для генератора отдельно обустроят площадку, после установки его должны подключить, настроить и заземлить. Также к укрытию подведут внешние сети водоснабжения и канализации и благоустроят территорию вокруг сооружения.

Завершить работы планируют до 11 декабря 2026 года.

Это уже не первая закупка на строительство этого укрытия. В 2025 году на работы уже заключили договор на 7,3 миллиона гривен. На данный момент вся эта сумма выплачена подрядчику — компании «Антарес-Буд», свидетельствуют данные мониторингового сайта по использованию публичных средств Spending.gov.ua.

Напомним, в Николаеве за последние два года сократили 442 штатные единицы в детских садах, где приостановлен образовательный процесс. Сейчас таких учреждений в городе 27 — они не могут работать из-за отсутствия укрытий.