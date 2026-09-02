Николаев станет первым городом, где в автобусах с ТЦК установят камеры для защиты людей, — ОВА в ответ нардепу Гончаренко

В Николаеве планируют установить камеры в транспорте, на котором военнообязанных и резервистов доставляют в ТЦК, воинские части и на сборы.

Об этом говорится в письме Николаевской областной военной администрации за подписью исполняющего обязанности начальника Георгия Решетилова, которое опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Письмо Николаевской областной военной администрации за подписью исполняющего обязанности начальника Георгия Решетилова Письмо Николаевской областной военной администрации за подписью исполняющего обязанности начальника Георгия Решетилова

Установить камеры предложила Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует возможные нарушения в сфере обороны и соблюдения прав человека во время военного положения.

На заседании Совета обороны мэру Николаева Александру Сенкевичу поручили организовать транспорт для перевозки военнообязанных и резервистов. Для этого планируется привлечь одно из коммунальных предприятий города.

На этом транспорте людей планируют перевозить в ТЦК, пункты сбора воинских частей и областной центр мобилизации, а также на учебные и специальные сборы.

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Сейчас в исполкоме городского совета «изучают возможность» установить в этих автомобилях камеры, отмечают в ОВА. Они должны непрерывно записывать все, что происходит в салоне во время перевозок.

«Камеры в транспортных средствах ТЦК обеспечат законность и будут помогать правоохранителям лучше расследовать возможные незаконные действия сотрудников ТЦК. Первым отреагировал Николаев, ОВА обязала городской совет установить в транспортных средствах камеры. Далее — другие города и области», — написал Алексей Гончаренко.

Напомним, в августе 2026 года десяти сотрудникам одного из районных ТЦК и СП Одессы сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы граждан, в отношении задержанных уже избраны меры пресечения.

Ранее, в июле 2026 года, омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал к радикальной реформе мобилизации, заявив, что до 90% случаев мобилизации сопровождаются нарушениями прав, и призвав отказаться от принудительных действий со стороны сотрудников ТЦК и СП.