Николаев станет первым городом, где в автобусах с ТЦК установят камеры для защиты людей, — ОВА в ответ нардепу Гончаренко
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- Юлия БойченкоРепортер
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В Николаеве планируют установить камеры в транспорте, на котором военнообязанных и резервистов доставляют в ТЦК, воинские части и на сборы.
Об этом говорится в письме Николаевской областной военной администрации за подписью исполняющего обязанности начальника Георгия Решетилова, которое опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.
Установить камеры предложила Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует возможные нарушения в сфере обороны и соблюдения прав человека во время военного положения.
На заседании Совета обороны мэру Николаева Александру Сенкевичу поручили организовать транспорт для перевозки военнообязанных и резервистов. Для этого планируется привлечь одно из коммунальных предприятий города.
На этом транспорте людей планируют перевозить в ТЦК, пункты сбора воинских частей и областной центр мобилизации, а также на учебные и специальные сборы.
Сейчас в исполкоме городского совета «изучают возможность» установить в этих автомобилях камеры, отмечают в ОВА. Они должны непрерывно записывать все, что происходит в салоне во время перевозок.
«Камеры в транспортных средствах ТЦК обеспечат законность и будут помогать правоохранителям лучше расследовать возможные незаконные действия сотрудников ТЦК.
Первым отреагировал Николаев, ОВА обязала городской совет установить в транспортных средствах камеры. Далее — другие города и области», — написал Алексей Гончаренко.
Напомним, в августе 2026 года десяти сотрудникам одного из районных ТЦК и СП Одессы сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы граждан, в отношении задержанных уже избраны меры пресечения.
Ранее, в июле 2026 года, омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал к радикальной реформе мобилизации, заявив, что до 90% случаев мобилизации сопровождаются нарушениями прав, и призвав отказаться от принудительных действий со стороны сотрудников ТЦК и СП.
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