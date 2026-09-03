 «У них такая ситуация уже много лет», — Сухомлин говорит, что эта зима для Николаева не будет сложнее, чем прошлая

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Главная Новости Самоуправление 10:00, 03 сентября, 2026

«У них такая ситуация уже много лет», — Сухомлин говорит, что эта зима для Николаева не будет сложнее, чем прошлая

Один з будинків у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «НикВести»Один из домов в Корабельном районе Николаева, архивное фото «НикВести»

Глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин считает, что в этом году зима для Николаева не будет сложнее предыдущей, поскольку прифронтовые регионы уже несколько лет готовятся к возможным атакам на критическую инфраструктуру.

Об этом он сказал в интервью медиа «Шелтер», пишут «НикВести».

Сергей Сухомлин считает, что прифронтовые регионы уже несколько лет живут под угрозой российских атак, поэтому лучше подготовились к возможным проблемам со светом, теплом и водой.

«Если взять, например, Николаев, Запорожье, Харьков, я не думаю, что ситуация будет сложнее, чем прошлой зимой. Это прифронтовые регионы, у них такая ситуация уже много лет. Они гораздо лучше подготовились к этому», — сказал Сергей Сухомлин.

В качестве примера такой подготовки он привёл Сумы и Чернигов. В этих городах установили блочно-модульные котельные и когенерационные установки, а для критической инфраструктуры построили дополнительную защиту.

«Даже уничтожение Сумской ТЭЦ не окажет существенного влияния на обеспечение города теплом», — добавил он.

В то же время зима может оказаться более сложной для регионов, расположенных дальше от фронта. По мнению Сергея Сухомлина, они меньше готовились к таким рискам.

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«Гораздо сложнее ситуация может сложиться в неприфронтовых регионах, которые не так тщательно готовились к этой зиме и в которых наблюдается высокая концентрация тепловой когенерации в одном месте или незащищены такие объекты, как водоканалы», — добавил он.

Напомним, вечером 31 августа российские войска нанесли удар ракетами и дронами по Одесской ТЭЦ. В результате атаки предприятие подверглось разрушениям.

В то же время глава Херсонской ОГА Александр Прокудин призвал жителей Херсона по возможности выехать из города. По его словам, после очередного удара российских войск по Херсонской ТЭЦ рассчитывать на её работу в обычном режиме этой зимой уже нельзя.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.
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