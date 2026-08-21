 В Николаеве должны утвердить обновленный список заповедных зеленых зон

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В Николаеве должны утвердить обновленный список заповедных зеленых зон

Дуб у парку Дуб в парке «Дружба» в Николаеве. Фото: Николаевская ОГА

В Николаеве планируют утвердить перечень зеленых зон рекреационного назначения. В него хотят включить пять территорий в Центральном, Заводском и Корабельном районах.

Соответствующий проект решения должен быть рассмотрен на сессии Николаевского городского совета.

В частности, в перечень предлагается включить четыре объекта в Центральном районе:

  • ботанический памятник природы местного значения «Дуб на улице Садовой» по адресу просп. Центральный, 107 — ориентировочная площадь 100 квадратных метров;
  • ботанический памятник «Дуб в районе Темвода» — 500 квадратных метров;
  • ботанический памятник «Каркас Николая Леонтовича» на ул. Артиллерийской, 10 — 100 квадратных метров;
  • зеленую зону на углу улиц Колодезной и 3-й Слободской, 28 — 575 квадратных метров.

В Заводском районе в перечень планируют включить зеленую зону на улице Озерной, 3 и 3А площадью около 4 010 квадратных метров.

Еще одну территорию планируют закрепить в перечне в Корабельном районе — ботанический памятник природы местного значения «Дуб Горизонтальный», расположенный в пределах дендропарка «Дружба». Его площадь в проекте не указана.

После принятия решения департаменту городского хозяйства должны выдать разрешение на разработку проектов землеустройства для установления границ этих территорий.

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В пояснительной записке отмечается, что решение направлено на сохранение и развитие зеленых насаждений. В то же время его реализация, по данным горсовета, не потребует средств из городского бюджета.

Решение ещё должно быть рассмотрено и поддержано Николаевским городским советом.

Всего в Николаеве растут три старых дуба.

Напомним, что в 2023 году были установлены границы и присвоен охранный статус ботаническому памятнику природы местного значения «Дуб Горизонтальный». Он расположен в николаевском парке «Дружба».

Также сообщалось, что в Николаеве хотят создать новый сквер возле дома № 63 на улице 9-й Слободской.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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