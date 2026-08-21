В Николаеве должны утвердить обновленный список заповедных зеленых зон
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- Алена КоханчукРепортер
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В Николаеве планируют утвердить перечень зеленых зон рекреационного назначения. В него хотят включить пять территорий в Центральном, Заводском и Корабельном районах.
Соответствующий проект решения должен быть рассмотрен на сессии Николаевского городского совета.
В частности, в перечень предлагается включить четыре объекта в Центральном районе:
- ботанический памятник природы местного значения «Дуб на улице Садовой» по адресу просп. Центральный, 107 — ориентировочная площадь 100 квадратных метров;
- ботанический памятник «Дуб в районе Темвода» — 500 квадратных метров;
- ботанический памятник «Каркас Николая Леонтовича» на ул. Артиллерийской, 10 — 100 квадратных метров;
- зеленую зону на углу улиц Колодезной и 3-й Слободской, 28 — 575 квадратных метров.
В Заводском районе в перечень планируют включить зеленую зону на улице Озерной, 3 и 3А площадью около 4 010 квадратных метров.
Еще одну территорию планируют закрепить в перечне в Корабельном районе — ботанический памятник природы местного значения «Дуб Горизонтальный», расположенный в пределах дендропарка «Дружба». Его площадь в проекте не указана.
После принятия решения департаменту городского хозяйства должны выдать разрешение на разработку проектов землеустройства для установления границ этих территорий.
В пояснительной записке отмечается, что решение направлено на сохранение и развитие зеленых насаждений. В то же время его реализация, по данным горсовета, не потребует средств из городского бюджета.
Решение ещё должно быть рассмотрено и поддержано Николаевским городским советом.
Всего в Николаеве растут три старых дуба.
Напомним, что в 2023 году были установлены границы и присвоен охранный статус ботаническому памятнику природы местного значения «Дуб Горизонтальный». Он расположен в николаевском парке «Дружба».
Также сообщалось, что в Николаеве хотят создать новый сквер возле дома № 63 на улице 9-й Слободской.
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