Обучение, переквалификация и поддержка карьерного роста: в Вознесенске утвердили программу образования для взрослых

В Вознесенской общине утвердили программу образования взрослых. Фото из архива НикВести

В Вознесенске утвердили Программу развития образования взрослых на 2026–2028 годы. Она призвана объединить обучение, переквалификацию и карьерную поддержку жителей громады в единую систему.

Об этом шла речь на заседании сессии Вознесенского городского совета 14 августа, пишут «НикВести».

Управляющая делами исполнительного комитета Вознесенского городского совета Яна Синявская отметила, что речь идет о переходе от отдельных курсов и тренингов к системному образованию взрослых, которое даст людям возможность учиться и приобретать новые навыки на протяжении всей жизни.

В рамках программы планируется объединить работу центра образования взрослых, Молодежного карьерного центра и Ветеранского пространства, а также направление поддержки предпринимательства и цифровизации образовательных услуг.

Программа предусматривает профессиональную переподготовку и повышение квалификации жителей, профориентацию и карьерное консультирование, развитие неформального образования и поддержку самозанятости и предпринимательства.

Особое внимание планируется уделить людям, нуждающимся в профессиональной адаптации, в частности внутренне перемещённым лицам, ветеранам войны, людям с инвалидностью, молодёжи и тем, кто потерял работу.

В горсовете ожидают, что программа поможет повысить уровень трудоустройства и самозанятости, а также частично решить проблему нехватки работников на местных предприятиях.

Еще одним направлением станет сотрудничество с общественными, благотворительными и международными организациями. В общине планируют привлекать грантовые средства для реализации образовательных проектов.

— Из отдельных элементов сейчас собираем единую систему, все, что касается образования взрослых. Центр образования взрослых, молодежный карьерный центр, поддержка ветеранов, ветеранский ХАБ, цифровизация. Будем заниматься образовательными услугами. Будут разработаны программы для различных категорий населения, проживающих на территории Вознесенской громады, — сказала Яна Синявская.

Напомним, в октябре 2025 года в Николаеве провели цикл тренингов Международной организации труда «Начни и совершенствуй свой бизнес» — участники учились открывать собственное дело при поддержке программы, ориентированной на развитие малого предпринимательства среди местных жителей.



Ранее, в сентябре 2024 года, сообщалось о результатах переквалификации взрослых на базе Высшего профессионального училища № 21 в Николаеве: 70 % слушателей курсов на тот момент уже нашли новую работу после получения новой профессии за короткий срок обучения.



До этого, в апреле 2024 года, в Николаевской области при финансовой поддержке правительства Дании и Программы развития ООН (UNDP) в Украине стартовали курсы для женщин, желающих освоить профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.