Из-за российских ударов Николаевская область не получила около 112 тысяч учебников для девятиклассников

Школы Николаевской области должны получить ещё почти 112 тысяч учебников для 9-го класса. Фото из архива НикВести

Школы Николаевской области должны получить ещё около 112 тысяч учебников для учащихся девятых классов, которые из-за российских атак на полиграфические предприятия и склады поступят с задержкой.

Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам образования.

Председатель комиссии Евгений Горбуров пояснил, что часть учебников была уничтожена в результате российского удара по складу, где они хранились. Из-за этого области придется ждать нового тиража и поставки. На данный момент область получила лишь около 32% необходимого тиража.

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— Они (российские войска, — прим.) нанесли удар по складу, ракета попала, и все, — отметил Евгений Горбуров.

На данный момент область получила около 32% необходимого тиража. Еще требуется около 120 тысяч учебников. Директор департамента образования и науки Николаевской ОГА Алла Велиховская отметила, что Министерство образования и науки работает над решением проблемы и планирует дополнительно напечатать необходимое количество учебников. В то же время ожидать полного тиража к началу учебного года не стоит.

— На сегодняшний день это действительно очень сложная работа, тем более в таком количестве. Поэтому когда пришёл новый министр, первое, что он сказал: «Да, у нас сложилась такая ситуация». Они её (проблему, — прим.) не скрывают, сказали, что ищут деньги, и заверили, что обязательно найдут средства для необходимого тиража этих учебников. Но понятно, что это далеко не 1 сентября, — отметила Алла Велиховская.

Пока печатных экземпляров не хватает, ученики и учителя смогут пользоваться электронными версиями учебников.

В ходе заседания депутаты также подчеркнули необходимость проинформировать комиссию о ситуации с обеспечением учебниками и держать этот вопрос на контроле.

Напомним, что в результате российских ударов 19 июля по полиграфическому предприятию в Киеве и 1 августа по логистическому складу в Харькове было уничтожено около миллиона учебников для 4-х и 9-х классов. Часть тиражей, которые уже были подготовлены к отправке в школы, была утрачена, еще часть находилась в процессе печати.

Из-за этого школы получат часть учебников с задержкой как минимум на два месяца. В МОН отметили, что к началу учебного года все ученики 4-х и 9-х классов получат доступ к PDF-версиям учебников и электронным приложениям на платформе «Всеукраинская школа онлайн».

Также напомним, что в Николаевской областной универсальной научной библиотеке не хватает средств для пополнения фондов современными книгами и периодическими изданиями. В этом году на пополнение книжного фонда выделено 250 тысяч гривен. Сейчас заключаются договоры на поставку.