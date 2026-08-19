 Из-за российских ударов Николаевская область не получила около 112 тысяч учебников для девятиклассников

  • среда

    19 августа, 2026

  • 21.1°
    Пасмурно

    Николаев

  • 19 августа , 2026 среда

  • Николаев • 21.1° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 12:41, 19 августа, 2026

Из-за российских ударов Николаевская область не получила около 112 тысяч учебников для девятиклассников

Школи Миколаївщини мають отримати ще майже 112 тисяч підручників для 9 класу. Фото з архіву НикВестиШколы Николаевской области должны получить ещё почти 112 тысяч учебников для 9-го класса. Фото из архива НикВести

Школы Николаевской области должны получить ещё около 112 тысяч учебников для учащихся девятых классов, которые из-за российских атак на полиграфические предприятия и склады поступят с задержкой.

Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам образования.

Председатель комиссии Евгений Горбуров пояснил, что часть учебников была уничтожена в результате российского удара по складу, где они хранились. Из-за этого области придется ждать нового тиража и поставки. На данный момент область получила лишь около 32% необходимого тиража.

Реклама

— Они (российские войска, — прим.) нанесли удар по складу, ракета попала, и все, — отметил Евгений Горбуров.

На данный момент область получила около 32% необходимого тиража. Еще требуется около 120 тысяч учебников. Директор департамента образования и науки Николаевской ОГА Алла Велиховская отметила, что Министерство образования и науки работает над решением проблемы и планирует дополнительно напечатать необходимое количество учебников. В то же время ожидать полного тиража к началу учебного года не стоит.

— На сегодняшний день это действительно очень сложная работа, тем более в таком количестве. Поэтому когда пришёл новый министр, первое, что он сказал: «Да, у нас сложилась такая ситуация». Они её (проблему, — прим.) не скрывают, сказали, что ищут деньги, и заверили, что обязательно найдут средства для необходимого тиража этих учебников. Но понятно, что это далеко не 1 сентября, — отметила Алла Велиховская.

Пока печатных экземпляров не хватает, ученики и учителя смогут пользоваться электронными версиями учебников.

В ходе заседания депутаты также подчеркнули необходимость проинформировать комиссию о ситуации с обеспечением учебниками и держать этот вопрос на контроле.

Напомним, что в результате российских ударов 19 июля по полиграфическому предприятию в Киеве и 1 августа по логистическому складу в Харькове было уничтожено около миллиона учебников для 4-х и 9-х классов. Часть тиражей, которые уже были подготовлены к отправке в школы, была утрачена, еще часть находилась в процессе печати.

Из-за этого школы получат часть учебников с задержкой как минимум на два месяца. В МОН отметили, что к началу учебного года все ученики 4-х и 9-х классов получат доступ к PDF-версиям учебников и электронным приложениям на платформе «Всеукраинская школа онлайн».

Также напомним, что в Николаевской областной универсальной научной библиотеке не хватает средств для пополнения фондов современными книгами и периодическими изданиями. В этом году на пополнение книжного фонда выделено 250 тысяч гривен. Сейчас заключаются договоры на поставку.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Образование

«Набор школьника»: как получить ₴5 тысяч на подготовку первоклассника
Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году
В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном
Реклама
Читайте также:
новости
Федоров открыто выступил против Арахамии, заявив о наличии частных интересов в парламенте

Алиса Меликадамян
новости
В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном

Алена Коханчук
новости
Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году

Алина Квитко
новости
Кабинет жителя, чат-бот и «умные» счетчики: в Новоодесской громаде запланировали цифровизацию

Юлия Лукьяненко
новости
«Всю ночь крики и драки», — жители Николаева жалуются на скопление пьяных людей возле АТБ на площади Победы

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Образование

В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном
Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году
«Набор школьника»: как получить ₴5 тысяч на подготовку первоклассника

Федоров открыто выступил против Арахамии, заявив о наличии частных интересов в парламенте

В Николаевской области с сентября 244 школы планируют работать в очном формате, 41 — в дистанционном

2 часа назад

Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году

Главное сегодня