В Николаеве работает ТатоХаб для мужчин, ветеранов и семей: какую поддержку там можно получить

В Николаеве работает «ТатоХаб» — безопасное пространство поддержки для мужчин, отцов, ветеранов и семей, где можно получить новые знания, психологическую поддержку, новый опыт и присоединиться к сообществу.

Цель ТатоХаб Николаев — формирование ответственного отцовства, равноправных и заботливых семейных отношений, содействие культуре ненасильственной и чуткой коммуникации. Также здесь стремятся создать пространство, в котором мужчины могут открыто говорить о своих переживаниях, трудностях и потребностях, не воспроизводя традиционных гендерных стереотипов.

В ТатоХаб Николаев предлагают несколько направлений поддержки и мероприятий:

ПапаШкола. Бесплатный образовательный курс для мужчин и семейных пар, который помогает лучше понять партнерские отношения, психологию детей и подростков, особенности отцовства, половое воспитание и принципы ненасильственной коммуникации. Занятия проводят психологи, тренеры и приглашенные специалисты.

Бесплатный образовательный курс для мужчин и семейных пар, который помогает лучше понять партнерские отношения, психологию детей и подростков, особенности отцовства, половое воспитание и принципы ненасильственной коммуникации. Занятия проводят психологи, тренеры и приглашенные специалисты. Психологическая поддержка. Индивидуальные психологические консультации для мужчин, ветеранов и членов их семей. Специалисты работают с такими темами, как эмоциональное выгорание, тревожность, адаптация после службы, семейные кризисы, сложности в общении и воспитании детей.

Индивидуальные психологические консультации для мужчин, ветеранов и членов их семей. Специалисты работают с такими темами, как эмоциональное выгорание, тревожность, адаптация после службы, семейные кризисы, сложности в общении и воспитании детей. Поддержка ветеранов. В хабе создают пространство доверия и взаимопонимания для ветеранов и их семей, проводят встречи, терапевтические мероприятия и активности, которые помогают найти ресурсы и поддержку через общение и совместный опыт.

В хабе создают пространство доверия и взаимопонимания для ветеранов и их семей, проводят встречи, терапевтические мероприятия и активности, которые помогают найти ресурсы и поддержку через общение и совместный опыт. Семейные мероприятия и активности. Здесь организуют творческие мастер-классы, кулинарные встречи, арт-терапию, спортивные занятия, тематические вечера и праздники для всей семьи. Такие мероприятия призваны помочь семьям качественно проводить время вместе и укреплять отношения.

Здесь организуют творческие мастер-классы, кулинарные встречи, арт-терапию, спортивные занятия, тематические вечера и праздники для всей семьи. Такие мероприятия призваны помочь семьям качественно проводить время вместе и укреплять отношения. Образовательные и социальные инициативы. ТатоХаб Николаев поднимает темы гендерного равенства, предотвращения домашнего насилия, ответственного родительства и психологического здоровья посредством тренингов, открытых встреч и просветительских мероприятий.

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По вопросам участия в мероприятиях или сотрудничества с ТатоХаб Николаев можно обращаться по телефону +380 93 433 16 51 или по электронной почте [email protected].

Проект ТатоХаб Николаев реализует ОО «Успешная женщина» в рамках проекта «Пути восстановления: Построение устойчивости общин на основе эгалитарных подходов» при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, в партнерстве с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при финансовой поддержке Швеции.