Гериатрический пансионат в Николаеве рассчитан всего на 42 места

Три гериатрических пансионата Николаевской области рассчитаны на 350 мест. Иллюстративное фото «Серебряный век»

Для пожилых людей и людей с инвалидностью в Николаеве и области есть три коммунальных гериатрических пансионата, которые финансируются из городского и областного бюджетов. Всего в них 353 места. Из них в Николаеве — всего 42 места.

Об этом говорится в ответах городского и областного департаментов социальной защиты населения на запрос «НикВести».

Николаев

Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета сообщил, что в городе есть один коммунальный интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью, где они могут находиться стационарно. Это — КУ «Городской гериатрический дом милосердия имени Святого Николая».

В гериатрическом доме могут проживать пожилые люди и люди с инвалидностью, нуждающиеся в постороннем уходе, социально-бытовом и медицинском обслуживании. Дом милосердия рассчитан на 42 человека и имеет три резервных места, чтобы в экстренных случаях разместить переселенцев.

Гериатрический дом финансируется из бюджета Николаева: на 2025 год учреждение получило 8,63 миллиона гривен, на 2026 год запланировано финансирование в размере 10,56 миллиона гривен.

Также в департаменте социальной защиты пояснили, кого принимают в гериатрический дом:

пенсионеров, а также тех, кому до достижения пенсионного возраста осталось не более полутора лет;

людей с инвалидностью старше 50 лет, которым по состоянию здоровья требуется уход и социально-бытовое обслуживание.

Городской гериатрический дом милосердия имени Святого Николая. Фото: ТРК «МАРТ»

Городской гериатрический дом милосердия может предоставлять как платные услуги, в том числе дифференцированные (рассчитываемые в зависимости от индивидуальных потребностей — прим.), так и бесплатные.

На полное содержание за счет государства бесплатно в дом милосердия принимают:

людей с инвалидностью I группы;

пожилых людей, людей с инвалидностью II–III групп, если общий среднемесячный доход составляет менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 5 190 гривен.

Также в департаменте уточнили, что предусмотрена дифференцированная оплата для пожилых людей и людей с инвалидностью II–III групп, если их общий среднемесячный доход превышает 5 190 гривен, но не превышает 10 380 гривен.

Оплачивать услуги в гериатрическом доме должны пожилые люди и люди с инвалидностью II–III групп, если их доход превышает четыре прожиточных минимума.

«При наличии свободных мест в учреждение могут приниматься пожилые граждане и лица с инвалидностью, у которых есть лица, обязанные обеспечивать им уход и помощь в соответствии с договором пожизненного содержания, наследственным договором, при условии оплаты услуг», — сообщили в департаменте.

Как размещают людей в гериатрическом пансионате

В департаменте социальной защиты сообщили, что оценивают потребности семьи и человека. Социальные работники во время выезда проводят беседу с заявителем или человеком, которого хотят разместить в доме-интернате: каковы основания для обращения, каково состояние здоровья, может ли человек обслуживать себя, есть ли родственники. Кроме того, спрашивают, хочет ли человек и дальше жить в гериатрическом доме.

После этого человека информируют обо всех услугах. Для устройства в дом милосердия необходимо подготовить заключения медицинской комиссии.

Если мест в гериатрическом доме нет, городской департамент социальной защиты обращается в областное подразделение для рассмотрения обращения.

Область

Как ответили в департаменте соцзащиты Николаевской ОГА, в области есть два специализированных коммунальных учреждения для пожилых людей и людей с инвалидностью. Всего в них 311 мест: в КУ «Николаевский гериатрический пансионат» — 151, в КУ «Вознесенский гериатрический пансионат» — 160.

Оба пансионата финансируются из областного бюджета. В 2025 году Николаевский гериатрический пансионат потратил 20,96 миллиона гривен, на 2026 год предусмотрено финансирование в размере 24,14 миллиона гривен.

Вознесенский гериатрический пансионат за прошлый год использовал 18,56 миллиона гривен, на этот год ему запланировали 21 миллион гривен финансирования.

Николаевский гериатрический пансионат. Фото: Дома престарелых

Напомним, в феврале 2025 года Офис омбудсмена провел мониторинг в частном пансионате для пожилых людей «Дом заботы» в Николаеве, где выявил ряд нарушений: антисанитария, рассыпанный яд от тараканов и мышей, а также просроченные лекарства.

В мае 2025 года заместитель городского головы Анатолий Петров заявил, что в Николаеве готовятся к созданию нового гериатрического центра для пожилых людей. Его планировали открыть к январю 2026 года.

Кроме того, на сегодняшний день в Николаеве работает центр социальной реабилитации «Восстановление». В нем нашли приют 120 человек. Половина из них — люди с инвалидностью.

Центр планирует обустроить ещё один корпус, чтобы увеличить количество мест для людей с инвалидностью.

Подробнее читайте в статье «НикВести»: «От приюта для людей с инвалидностью и переселенцев до социального городка: как работает центр «Восстановление» в Николаеве».