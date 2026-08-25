 Гериатрический пансионат в Николаеве рассчитан всего на 42 места

  • вторник

    25 августа, 2026

  • 28.6°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 25 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 28.6° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 18:25, 25 августа, 2026

Гериатрический пансионат в Николаеве рассчитан всего на 42 места

Три геріатричні пансіонати Миколаївщини розраховані на 350 місць. Ілюстративне фото Срібний вікТри гериатрических пансионата Николаевской области рассчитаны на 350 мест. Иллюстративное фото «Серебряный век»

Для пожилых людей и людей с инвалидностью в Николаеве и области есть три коммунальных гериатрических пансионата, которые финансируются из городского и областного бюджетов. Всего в них 353 места. Из них в Николаеве — всего 42 места.

Об этом говорится в ответах городского и областного департаментов социальной защиты населения на запрос «НикВести».

Николаев

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета сообщил, что в городе есть один коммунальный интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью, где они могут находиться стационарно. Это — КУ «Городской гериатрический дом милосердия имени Святого Николая».

В гериатрическом доме могут проживать пожилые люди и люди с инвалидностью, нуждающиеся в постороннем уходе, социально-бытовом и медицинском обслуживании. Дом милосердия рассчитан на 42 человека и имеет три резервных места, чтобы в экстренных случаях разместить переселенцев.

Гериатрический дом финансируется из бюджета Николаева: на 2025 год учреждение получило 8,63 миллиона гривен, на 2026 год запланировано финансирование в размере 10,56 миллиона гривен.

Также в департаменте социальной защиты пояснили, кого принимают в гериатрический дом:

  • пенсионеров, а также тех, кому до достижения пенсионного возраста осталось не более полутора лет;
  • людей с инвалидностью старше 50 лет, которым по состоянию здоровья требуется уход и социально-бытовое обслуживание.
Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая. Фото: ТРК «МАРТ»Городской гериатрический дом милосердия имени Святого Николая. Фото: ТРК «МАРТ»

Городской гериатрический дом милосердия может предоставлять как платные услуги, в том числе дифференцированные (рассчитываемые в зависимости от индивидуальных потребностей — прим.), так и бесплатные.

На полное содержание за счет государства бесплатно в дом милосердия принимают:

  • людей с инвалидностью I группы;
  • пожилых людей, людей с инвалидностью II–III групп, если общий среднемесячный доход составляет менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 5 190 гривен.

Также в департаменте уточнили, что предусмотрена дифференцированная оплата для пожилых людей и людей с инвалидностью II–III групп, если их общий среднемесячный доход превышает 5 190 гривен, но не превышает 10 380 гривен.

Оплачивать услуги в гериатрическом доме должны пожилые люди и люди с инвалидностью II–III групп, если их доход превышает четыре прожиточных минимума.

«При наличии свободных мест в учреждение могут приниматься пожилые граждане и лица с инвалидностью, у которых есть лица, обязанные обеспечивать им уход и помощь в соответствии с договором пожизненного содержания, наследственным договором, при условии оплаты услуг», — сообщили в департаменте.

Как размещают людей в гериатрическом пансионате

В департаменте социальной защиты сообщили, что оценивают потребности семьи и человека. Социальные работники во время выезда проводят беседу с заявителем или человеком, которого хотят разместить в доме-интернате: каковы основания для обращения, каково состояние здоровья, может ли человек обслуживать себя, есть ли родственники. Кроме того, спрашивают, хочет ли человек и дальше жить в гериатрическом доме.

После этого человека информируют обо всех услугах. Для устройства в дом милосердия необходимо подготовить заключения медицинской комиссии.

Если мест в гериатрическом доме нет, городской департамент социальной защиты обращается в областное подразделение для рассмотрения обращения.

Область

Как ответили в департаменте соцзащиты Николаевской ОГА, в области есть два специализированных коммунальных учреждения для пожилых людей и людей с инвалидностью. Всего в них 311 мест: в КУ «Николаевский гериатрический пансионат» — 151, в КУ «Вознесенский гериатрический пансионат» — 160.

Оба пансионата финансируются из областного бюджета. В 2025 году Николаевский гериатрический пансионат потратил 20,96 миллиона гривен, на 2026 год предусмотрено финансирование в размере 24,14 миллиона гривен.

Вознесенский гериатрический пансионат за прошлый год использовал 18,56 миллиона гривен, на этот год ему запланировали 21 миллион гривен финансирования.

Миколаївський геріатричний пансіонат. Фото: Будинки престарілихНиколаевский гериатрический пансионат. Фото: Дома престарелых

Напомним, в феврале 2025 года Офис омбудсмена провел мониторинг в частном пансионате для пожилых людей «Дом заботы» в Николаеве, где выявил ряд нарушений: антисанитария, рассыпанный яд от тараканов и мышей, а также просроченные лекарства.

В мае 2025 года заместитель городского головы Анатолий Петров заявил, что в Николаеве готовятся к созданию нового гериатрического центра для пожилых людей. Его планировали открыть к январю 2026 года.

Кроме того, на сегодняшний день в Николаеве работает центр социальной реабилитации «Восстановление». В нем нашли приют 120 человек. Половина из них — люди с инвалидностью.

Центр планирует обустроить ещё один корпус, чтобы увеличить количество мест для людей с инвалидностью.

Подробнее читайте в статье «НикВести»: «От приюта для людей с инвалидностью и переселенцев до социального городка: как работает центр «Восстановление» в Николаеве».

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
Реклама
Читайте также:
новости
Жители Николаева вновь жалуются на соседа, который незаконно оборудовал парковочные места во дворе и уже более полугода не демонтирует их

Дарина Мельничук
новости
За полгода Николаевская область экспортировала услуг почти на $22 млн

Светлана Иванченко
новости
В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Алена Коханчук
новости
В полиции Николаевской области сообщили, сколько жалоб на наркотики в аптеках и разбросанные шприцы они проверили

Алена Коханчук
новости
Возле Могилянки в Николаеве 31 августа перекроют дорогу из-за посвящения студентов

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Возле Могилянки в Николаеве 31 августа перекроют дорогу из-за посвящения студентов

1 час назад

Мозаику бассейна «Зоря» закроют металлическими панелями. Общественность выступила против такого «евроремонта»

Главное сегодня