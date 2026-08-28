В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

Последствия обстрела Николаева 25 мая. Фото: НикВести

В Николаеве в ближайшие дни должны подписать первые два договора по разработке проектов восстановления многоквартирных домов в рамках программы «HOPE», финансируемой Всемирным банком.

Об этом 28 августа на пресс-конференции рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов, пишут «НикВести».

— Мы находимся на финальном этапе двух закупок. Скорее всего, в понедельник или вторник состоится подписание первых двух договоров с победителями, — отметил он.

Так, победителями был выбран консорциум: совместное предприятие «Восстановление жилья НОРЕ» (ООО «АНСТРОЙ ПРОЕКТ», ООО «АКФ МОДУЛОР», ООО «ПРОЕКТДОРМИСТТЕХНОЛОГИЯ», ФЛП Ичетовкин, ФЛП Романое). Как рассказал Игорь Набатов, они объединились для участия в проекте.

Что касается остальных шести закупок, то в настоящее время часть находится на этапе рассмотрения, а по двум закупкам ожидается подача предложений. Еще одна закупка сорвалась.

— По пятой закупке, к сожалению, планируется повторное объявление, так как были отклонены два предложения. То есть мы возвращаемся немного назад. После обновления годового плана появится возможность объявить её заново, — добавил Игорь Набатов.

Подготовленные данные для презентации от департамента городского хозяйства

Напомним, что речь идет о восстановлении 69 домов. До конца 2027 года город планирует получить готовую проектную документацию для каждого дома, после чего — приступить к закупкам строительных работ.

Ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины «НикВести» пояснили, что закупки по поиску подрядчиков для разработки проектов восстановления разрушенных жилых домов в Николаеве решили перезапустить из-за требований к участникам тендеров. В настоящее время рассматривается возможность смягчения условий участия в закупках, но для этого с соответствующим предложением в Мировой банк должен обратиться городской совет.

HOPE: Восстановление жилья в Николаеве

В 2025 году стало известно, что Николаев получит 150 миллионов гривен от Всемирного банка на разработку проектно-сметной документации по восстановлению многоквартирных домов в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей «HOPE». Проектирование будет осуществляться не по отдельным домам, а кластерами. В каждый из 21 кластера вошло от 2 до 5 многоэтажных домов, подвергшихся разрушению.

Изначально речь шла о разработке проектов восстановления 54 домов, но сейчас их количество увеличивают до 69.

«НикВести» поинтересовались у городских властей, успеют ли восстановить жилые дома по разработанным проектам до истечения срока их действия. Там ответили, что не уверены, успеют ли восстановить все дома к 2027 году. Однако мэр Николаева Александр Сенкевич рассчитывает, что после разработки проектной документации на восстановление многоэтажек Всемирный банк профинансирует также их восстановление.

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Впоследствии стало известно, что в этот перечень вошло как минимум четыре дома, для которых уже разработана проектно-сметная документация — об этом говорится в статье «НикВести» «Проекты восстановления 4 домов в Николаеве закажут дважды: почему это произошло и как власти будут избегать дублирования».