 В прифронтовых селах Николаевской области действуют пять социальных автобусных маршрутов: осенью планируется их расширить

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Главная Новости Общество 8:25, 31 августа, 2026

В прифронтовых селах Николаевской области действуют пять социальных автобусных маршрутов: осенью планируется их расширить

Соціальні маршрути. Фото: Facebook-сторанка Проліска-МиколаївСоциальные маршруты. Фото: страница «Пролиска-Николаев» в Facebook

В Николаевской области действуют пять социальных автобусных маршрутов, которые соединяют прифронтовые села с городами, где жители могут получить необходимые социальные и медицинские услуги. С конца сентября в области планируется запустить новые маршруты, в частности в Еланцы, Баштанку, Домановку и Веселиново.

Об этом в комментарии «НикВести» рассказала региональный координатор гуманитарной миссии «Пролиска» в Николаевской и Херсонской областях Ольга Криницкая.

По её словам, программа социальных перевозок начала работать ещё в 2016 году в Донецкой области. Тогда социальные автобусы помогали жителям сел вблизи Донецкого аэропорта, которые из-за боевых действий фактически остались без регулярного транспортного сообщения.

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После начала полномасштабного вторжения «Пролиска» при поддержке международных партнеров расширила программу на восемь областей Украины. Сейчас социальные автобусы обеспечивают регулярное сообщение для жителей более 900 населенных пунктов.

— Мы запускаем социальные маршруты на тех территориях, где нет официальных перевозчиков и люди не могут добраться до социально важных учреждений: больниц, аптек, ЦНАПа, Пенсионного фонда и так далее, — пояснила Ольга Криницкая.

Социальные автобусы курсируют один-два раза в неделю. Воспользоваться ими могут бесплатно все жители населенных пунктов, через которые проходит маршрут. Людей заранее записывает староста или другое ответственное лицо, после чего автобус забирает пассажиров по списку.

Соціальні маршрути. Фото: Facebook-сторанка Проліска-МиколаївСоциальные маршруты. Фото: страница «Пролиска-Николаев» в Facebook

В городе или другом населённом пункте автобус обычно остаётся около четырёх часов. За это время люди могут решить необходимые дела — посетить врача, аптеку, банк, ЦНАП или другие учреждения, после чего автобус доставляет их домой. Пассажирам также бесплатно выдают питьевую воду.

В настоящее время в Николаевской и Херсонской областях действуют следующие маршруты:

  • Петровка — Новоочаков — Новоукраинка — Березнегуватое — в обратном направлении (80 километров);
  • Поляна — Червоная Долина — Широкое — Снигиревка — в обратном направлении (50 километров);
  • Новопетровка — Любино — Широкое (по запросу) — Снигиревка — в обратном направлении (60 километров);
  • Клапая — Благодатное — Посад-Покровское — Николаев — в обратном направлении (120 километров);
  • Чернобаевка — Клапая — Благодатное — Киселевка — Посад-Покровское — Николаев — в обратном направлении (180 километров).

По словам координатора, маршруты формировались с учетом потребностей жителей сел, где нет регулярных перевозчиков и до каких населенных пунктов людям сложнее всего добраться.

Соціальні маршрути. Фото: Facebook-сторанка Проліска-МиколаївСоциальные маршруты. Фото: страница «Пролиска-Николаев» в Facebook

Представители миссии также лично объезжали будущие маршруты, чтобы оценить состояние дорог и определить наиболее удобный путь. Важным критерием было и то, смогут ли люди в конечной точке получить сразу несколько необходимых услуг.

— Мы следили за тем, чтобы в пункте, куда мы едем, удовлетворялись все потребности: был банк, ЦНАП, набор социальных услуг, которые человек должен получить, — отметила Ольга Криницкая.

Программу финансируют международные партнеры. Проект реализуется при финансовой поддержке UK aid от правительства Великобритании. Его внедряет гуманитарная миссия «Пролиска» в рамках Национального консорциума PULSE при координации БФ «Право на защиту». Поддержка предоставляется через компонент SHARP Программы по гуманитарной помощи, восстановлению и защите.

В «Пролиске» планируют и в дальнейшем расширять сеть социальных перевозок. С конца сентября должны запустить более 50 новых маршрутов.

— Число маршрутов растет, мы планируем в этом году увеличить их количество. Будем открывать маршруты в Еланец, Баштанку, Домановку, Веселиново. Это совершенно новые маршруты, — отметила она.

Напомним, в ноябре 2025 года в Одессе выделили 10 миллионов гривен на запуск бесплатных социальных маршрутов. В ближайшее время 20 гуманитарных автобусов, которые город получил от городов-побратимов Регенсбурга и Стамбула ещё годом ранее, начнут перевозить одесситов в социальные учреждения.

До этого, в апреле 2025 года, бесплатные социальные рейсы запустили в Херсонской области: жители области получили возможность бесплатно ездить в Николаев, социальные автобусы начали курсировать по двум маршрутам.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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International Media Support

Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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