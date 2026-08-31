В прифронтовых селах Николаевской области действуют пять социальных автобусных маршрутов: осенью планируется их расширить

Социальные маршруты. Фото: страница «Пролиска-Николаев» в Facebook

В Николаевской области действуют пять социальных автобусных маршрутов, которые соединяют прифронтовые села с городами, где жители могут получить необходимые социальные и медицинские услуги. С конца сентября в области планируется запустить новые маршруты, в частности в Еланцы, Баштанку, Домановку и Веселиново.

Об этом в комментарии «НикВести» рассказала региональный координатор гуманитарной миссии «Пролиска» в Николаевской и Херсонской областях Ольга Криницкая.

По её словам, программа социальных перевозок начала работать ещё в 2016 году в Донецкой области. Тогда социальные автобусы помогали жителям сел вблизи Донецкого аэропорта, которые из-за боевых действий фактически остались без регулярного транспортного сообщения.

После начала полномасштабного вторжения «Пролиска» при поддержке международных партнеров расширила программу на восемь областей Украины. Сейчас социальные автобусы обеспечивают регулярное сообщение для жителей более 900 населенных пунктов.

— Мы запускаем социальные маршруты на тех территориях, где нет официальных перевозчиков и люди не могут добраться до социально важных учреждений: больниц, аптек, ЦНАПа, Пенсионного фонда и так далее, — пояснила Ольга Криницкая.

Социальные автобусы курсируют один-два раза в неделю. Воспользоваться ими могут бесплатно все жители населенных пунктов, через которые проходит маршрут. Людей заранее записывает староста или другое ответственное лицо, после чего автобус забирает пассажиров по списку.

Социальные маршруты. Фото: страница «Пролиска-Николаев» в Facebook

В городе или другом населённом пункте автобус обычно остаётся около четырёх часов. За это время люди могут решить необходимые дела — посетить врача, аптеку, банк, ЦНАП или другие учреждения, после чего автобус доставляет их домой. Пассажирам также бесплатно выдают питьевую воду.

В настоящее время в Николаевской и Херсонской областях действуют следующие маршруты:

Петровка — Новоочаков — Новоукраинка — Березнегуватое — в обратном направлении (80 километров);

Поляна — Червоная Долина — Широкое — Снигиревка — в обратном направлении (50 километров);

Новопетровка — Любино — Широкое (по запросу) — Снигиревка — в обратном направлении (60 километров);

Клапая — Благодатное — Посад-Покровское — Николаев — в обратном направлении (120 километров);

Чернобаевка — Клапая — Благодатное — Киселевка — Посад-Покровское — Николаев — в обратном направлении (180 километров).

По словам координатора, маршруты формировались с учетом потребностей жителей сел, где нет регулярных перевозчиков и до каких населенных пунктов людям сложнее всего добраться.

Социальные маршруты. Фото: страница «Пролиска-Николаев» в Facebook

Представители миссии также лично объезжали будущие маршруты, чтобы оценить состояние дорог и определить наиболее удобный путь. Важным критерием было и то, смогут ли люди в конечной точке получить сразу несколько необходимых услуг.

— Мы следили за тем, чтобы в пункте, куда мы едем, удовлетворялись все потребности: был банк, ЦНАП, набор социальных услуг, которые человек должен получить, — отметила Ольга Криницкая.

Программу финансируют международные партнеры. Проект реализуется при финансовой поддержке UK aid от правительства Великобритании. Его внедряет гуманитарная миссия «Пролиска» в рамках Национального консорциума PULSE при координации БФ «Право на защиту». Поддержка предоставляется через компонент SHARP Программы по гуманитарной помощи, восстановлению и защите.

В «Пролиске» планируют и в дальнейшем расширять сеть социальных перевозок. С конца сентября должны запустить более 50 новых маршрутов.

— Число маршрутов растет, мы планируем в этом году увеличить их количество. Будем открывать маршруты в Еланец, Баштанку, Домановку, Веселиново. Это совершенно новые маршруты, — отметила она.

Напомним, в ноябре 2025 года в Одессе выделили 10 миллионов гривен на запуск бесплатных социальных маршрутов. В ближайшее время 20 гуманитарных автобусов, которые город получил от городов-побратимов Регенсбурга и Стамбула ещё годом ранее, начнут перевозить одесситов в социальные учреждения.



До этого, в апреле 2025 года, бесплатные социальные рейсы запустили в Херсонской области: жители области получили возможность бесплатно ездить в Николаев, социальные автобусы начали курсировать по двум маршрутам.