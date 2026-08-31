В Карпаты на отдых отправились ещё более 300 детей из Николаева

Из Николаева в Карпаты на отдых отправили 319 детей из льготных категорий. Иллюстративное фото НикВести

В Николаеве завершается кампания по оздоровлению детей, в рамках которой в Карпаты отправилась очередная группа из 319 человек. В частности, 135 детей отправились в Ивано-Франковскую область, а 184 — в Закарпатье.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Всего с начала кампании на отдых отправились около 600 детей. Организация поездок была профинансирована из городского бюджета для льготников, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Начальница городской службы по делам детей Юлия Кравченко сообщила, что Николаевский городской совет ежегодно выделяет средства на отдых детей льготных категорий.

Она отметила, что это касается детей защитников Украины, сирот, детей, лишённых родительской опеки, и других определённых законом категорий. Пребывание в лагерях продлится две недели.

Напомним, в мае 2024 года девять детей из семей погибших героев и тех, кто защищает страну, отправились на отдых во Францию в рамках проекта «Дети войны», сообщал Табунщик.