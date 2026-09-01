За восемь месяцев троллейбусы Николаева перевезли 11 млн пассажиров
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Николаевские троллейбусы совершили почти 1,4 миллиона поездок. А также перевезли 11 миллионов пассажиров за восемь месяцев 2026 года.
Об этом сообщает КП ММР «Николаевлектротранс».
Точное количество рейсов рассчитывается с помощью автоматической системы учета. Она установлена в салонах троллейбусов и подсчитывает входы и выходы пассажиров, не фиксируя их персональные данные.
Собранную статистику анализируют специалисты, чтобы оценивать загруженность направлений и при необходимости корректировать работу и расписание маршрутов.
Напомним, в январе 2025 года в Николаеве запустили тестовый троллейбусный маршрут до Матвеевки, на котором работали четыре единицы электротранспорта.
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