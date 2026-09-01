 За восемь месяцев троллейбусы Николаева перевезли 11 млн пассажиров

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Главная Новости Общество 11:44, 01 сентября, 2026

За восемь месяцев троллейбусы Николаева перевезли 11 млн пассажиров

Тролейбуси Миколаєва перевезли 11 млн пасажирів за 8 місяців 2026 року. Ілюстративне фото НикВестиТроллейбусы Николаева перевезли 11 млн пассажиров за 8 месяцев 2026 года. Иллюстративное фото НикВести

Николаевские троллейбусы совершили почти 1,4 миллиона поездок. А также перевезли 11 миллионов пассажиров за восемь месяцев 2026 года.

Об этом сообщает КП ММР «Николаевлектротранс».

Точное количество рейсов рассчитывается с помощью автоматической системы учета. Она установлена в салонах троллейбусов и подсчитывает входы и выходы пассажиров, не фиксируя их персональные данные.

Собранную статистику анализируют специалисты, чтобы оценивать загруженность направлений и при необходимости корректировать работу и расписание маршрутов.

Напомним, в январе 2025 года в Николаеве запустили тестовый троллейбусный маршрут до Матвеевки, на котором работали четыре единицы электротранспорта.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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