 В лицее под Николаевом планируют установить солнечную электростанцию за ₴2,3 млн

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Главная Новости Общество 10:35, 01 сентября, 2026

В лицее под Николаевом планируют установить солнечную электростанцию за ₴2,3 млн

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В лицее «Ингульский» в Мишково-Погорилово планируют установить солнечную электростанцию с аккумуляторами. Она сможет обеспечивать учреждение резервным питанием во время отключений электроэнергии.

На оборудование и его установку готовы потратить 2,3 миллиона гривен. Тендер объявил Мишково-Погориловский областной академический лицей «Ингульский», пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Подрядчик должен установить солнечные панели на крыше лицея, подключить аккумуляторы и другое необходимое оборудование, проложить кабели и запустить систему. Завершить работы планируется до 15 ноября 2026 года.

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Общая мощность солнечных панелей должна составлять не менее 62 кВт. Система также будет оснащена инвертором мощностью от 100 кВт и сможет работать, когда внешняя электросеть недоступна.

Электростанция будет оснащена аккумуляторами емкостью не менее 64 кВт·ч. В них будет храниться выработанная солнечными панелями электроэнергия, которую можно будет использовать для резервного питания лицея.

В стоимость также входят доставка оборудования, монтаж, подключение и проверка работы системы. На аккумуляторы должна действовать гарантия не менее пяти лет, на солнечные панели — 15 лет, а на монтаж — два года.

На закупку предусмотрено государственное и местное финансирование: 2,5 миллиона гривен — из субвенции на образование, еще почти 281 тысячу гривен — из местного бюджета.

Напомним, Управление образования Николаева объявило два тендера на установку систем резервного питания в 13 учебных заведениях. Общая ожидаемая стоимость работ — 1,7 миллиона гривен, средства предоставляет ЮНИСЕФ.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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