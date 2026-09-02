В августе в Николаевской области было зарегистрировано 20 случаев ВИЧ-инфекции

В Николаевской области за месяц зарегистрировали 20 новых случаев ВИЧ-инфекции. Иллюстративное фото: Getty Images

В августе 2026 года в Николаевской области от СПИДа умерли два человека. В то же время выявили 20 новых случаев ВИЧ-инфекции, из которых три — это пациенты с впервые установленным диагнозом СПИД.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

Среди путей передачи вируса преобладает половой — 18 случаев. Еще два человека инфицировались парентерально, через кровь.

Медики напоминают: важно регулярно проходить тестирование, соблюдать меры безопасности и не пользоваться общими шприцами. В случае подозрения на инфицирование следует как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, что за первое полугодие 2026 года в Николаевской области выявили 161 новый случай ВИЧ-инфекции и 52 случая СПИДа.