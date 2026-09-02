 В августе в Николаевской области было зарегистрировано 20 случаев ВИЧ-инфекции

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Главная Новости Общество 10:46, 02 сентября, 2026

В августе в Николаевской области было зарегистрировано 20 случаев ВИЧ-инфекции

На Миколаївщині зареєстрували 20 нових випадків ВІЛ-інфекції за місяць. Ілюстративне фото: Getty ImagesВ Николаевской области за месяц зарегистрировали 20 новых случаев ВИЧ-инфекции. Иллюстративное фото: Getty Images

В августе 2026 года в Николаевской области от СПИДа умерли два человека. В то же время выявили 20 новых случаев ВИЧ-инфекции, из которых три — это пациенты с впервые установленным диагнозом СПИД.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

Среди путей передачи вируса преобладает половой — 18 случаев. Еще два человека инфицировались парентерально, через кровь.

Медики напоминают: важно регулярно проходить тестирование, соблюдать меры безопасности и не пользоваться общими шприцами. В случае подозрения на инфицирование следует как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, что за первое полугодие 2026 года в Николаевской области выявили 161 новый случай ВИЧ-инфекции и 52 случая СПИДа.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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