106-летний житель Николаева стал самым пожилым мужчиной Ирландии

Петр Моторный. Фото: Николаевский городской совет

Более 50 лет проработал на судостроительном заводе в Николаеве, а в 104 года впервые получил загранпаспорт. Теперь 106-летний Петр Моторный является самым пожилым мужчиной Ирландии.

Об этом сообщили в организации Ukrainian Action in Ireland.

Петр Тимофеевич Моторный родился 5 ноября 1919 года в Черкасской области. После школы переехал в Николаев, где более 50 лет проработал на судостроительном заводе. Начинал сварщиком, а впоследствии стал начальником цеха.

Несмотря на почтенный возраст, мужчина сохраняет хорошую память и активность. Он наизусть декламирует отрывки из «Энеиды» Ивана Котляревского.

В феврале 2024 года, когда Петру исполнилось 104 года, он впервые в жизни получил загранпаспорт и отправился в Ирландию, где его ждала семья. В ноябре он будет отмечать 107-й день рождения.

Ранее сообщалось, что власти Николаева поздравили Петра Тимофеевича Моторного с днём рождения, когда он ещё жил в городе.