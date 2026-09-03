Плесень, заблокированный выход, затопленная вентиляция: в Николаеве проверили 7 укрытий

Состояние убежищ в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области

В семи убежищах в жилых домах Николаева выявлены недостатки, которые могут создавать угрозу для жизни и здоровья людей во время воздушных тревог. Среди проблем — отсутствие безбарьерного доступа, средств пожаротушения, плесень и сырость, а в одном из укрытий аварийный выход был полностью заблокирован.

Мониторинг провела команда Регионального представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях.

Специалисты отмечают, что проверенные укрытия не везде приспособлены для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. В большинстве помещений также отсутствовали первичные средства пожаротушения.

Состояние убежищ в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Состояние убежищ в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Состояние убежищ в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области

В одном из убежищ аварийный выход полностью заблокирован посторонними предметами. В других помещениях обнаружены сырость, заплесневелость и плесень.

Еще в одном убежище сточные воды затопляют вентиляционную систему. Из-за этого внутри стоит резкий неприятный запах, а попасть в помещение можно только по импровизированной дорожке

«В одном из убежищ сточные воды затопляют вентиляционную систему. Из-за этого в помещении распространяется резкий неприятный запах, а доступ к убежищу затруднен — для прохода люди используют импровизированную дорожку из кирпича и камней», — говорится в сообщении.

Состояние убежищ в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Состояние убежищ в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Состояние укрытий в Николаеве. Фото: Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области

Кроме того, в одном из укрытий вообще нет мест для сидения и отдыха, что затрудняет длительное пребывание людей во время воздушных тревог.

По результатам проверок балансодержателям и ответственным лицам были даны рекомендации по безотлагательному устранению выявленных недостатков.

Ранее жительница Корабельного района Николаева пожаловалась на укрытие, которое закрыто во время тревог. Оно расположено в доме №303 по проспекту Богоявленскому. Как выяснилось, ключи временно забрали сотрудники управляющей компании, которые готовят дом к отопительному сезону.