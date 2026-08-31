Николаев получил пять автомобилей из Ганновера для коммунальных служб

Ганновер передал Николаеву пять автомобилей для коммунальных служб. Фото: Александр Сенкевич

В понедельник, 31 августа, Николаев получил ещё пять автомобилей от немецкого города-побратима Ганновера.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Отмечается, что автомобили будут использоваться в работе коммунальных предприятий города и Управления спорта. Их доставила в Украину немецко-украинская организация Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.

Город Ганновер стал городом-побратимом Николаева в 2022 году. С тех пор немецкие партнеры регулярно оказывают поддержку, в том числе поставляют специализированную технику, генераторы, инструменты, медикаменты, компьютерное оборудование для учебных заведений и коммунальных предприятий.

Ганновер передал Николаеву пять автомобилей для коммунальных служб. Фото: Александр Сенкевич Ганновер передал Николаеву пять автомобилей для коммунальных служб. Фото: Александр Сенкевич Ганновер передал Николаеву пять автомобилей для коммунальных служб. Фото: Александр Сенкевич

Ранее сообщалось, что в июне Николаев получил очередную партию гуманитарной помощи от партнеров из Ганновера. В состав груза вошли микроавтобус, техника, а также канцелярские принадлежности и оборудование для управления образования и КП «Свой дом».