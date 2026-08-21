Николаевская фехтовальщица Полозюк получила звание лучшей спортсменки июля

Фехтовальщицу Алину Полозюк признали лучшей спортсменкой июля. Фото: НОК Украины

Николаевская фехтовальщица Алина Полозюк получила звание лучшей спортсменки месяца в июле.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Награду спортсменке присудили после её выступления на чемпионате мира по фехтованию на рапирах. На мировом первенстве Полозюк завоевала бронзовую медаль, которая стала исторической для Украины.

Во время церемонии награждения фехтовальщица рассказала, что до сих пор не до конца осознала результат чемпионата мира:

«Это действительно невероятные эмоции. Я до сих пор переживаю этот момент. Живу своей обычной жизнью, тренируюсь — и вдруг осознаю, что я бронзовая призерка чемпионата мира. Это удивительно. Я благодарна всем за поддержку и веру в меня», — сказала Алина Полозюк.

Фехтовальщицу Алину Полозюк признали лучшей спортсменкой июля. Фото: НОК Украины Фехтовальщицу Алину Полозюк признали лучшей спортсменкой июля. Фото: НОК Украины

Ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Алина Полозюк в составе женской сборной Украины по фехтованию на рапирах завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях, которые проходили с 16 по 21 июня во французском городе Антони.