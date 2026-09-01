В Николаеве прошел спортивный фестиваль «Just Do It»
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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28 августа в Николаеве состоялся спортивный фестиваль «Just Do It», посвященный здоровому образу жизни.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
В мероприятии приняли участие воспитанники пяти детско-юношеских спортивных школ Центрального района города. Свои программы и показательные выступления представили представители СДЮСШОР по велоспорту, МСДЮСШОР по фехтованию, СДЮСШОР «Николаев» по футболу, СДЮСШОР по гребным видам спорта, а также КДЮСШ «Атлант».
Главной целью мероприятия стала популяризация физической культуры и активного отдыха среди юношества.
В ходе фестиваля воспитанники учреждений вместе с тренерами продемонстрировали спортивную подготовку в различных дисциплинах.
Напомним, в августе 2026 года украинская парагребчица Анна Шеремет завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек класса PR1 на чемпионате мира по академической гребле. Эта победа стала первой наградой высшего уровня для национальной сборной на этом турнире.
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