В Николаеве прошел спортивный фестиваль «Just Do It»

В Николаеве прошел спортивный фестиваль. Фото: горсовет

28 августа в Николаеве состоялся спортивный фестиваль «Just Do It», посвященный здоровому образу жизни.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

В мероприятии приняли участие воспитанники пяти детско-юношеских спортивных школ Центрального района города. Свои программы и показательные выступления представили представители СДЮСШОР по велоспорту, МСДЮСШОР по фехтованию, СДЮСШОР «Николаев» по футболу, СДЮСШОР по гребным видам спорта, а также КДЮСШ «Атлант».

Главной целью мероприятия стала популяризация физической культуры и активного отдыха среди юношества.

В Николаеве прошел спортивный фестиваль. Фото городского совета В Николаеве прошел спортивный фестиваль. Фото городского совета

В ходе фестиваля воспитанники учреждений вместе с тренерами продемонстрировали спортивную подготовку в различных дисциплинах.

Напомним, в августе 2026 года украинская парагребчица Анна Шеремет завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек класса PR1 на чемпионате мира по академической гребле. Эта победа стала первой наградой высшего уровня для национальной сборной на этом турнире.