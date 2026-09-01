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Главная Новости Спорт 21:49, 01 сентября, 2026

В Николаеве прошел спортивный фестиваль «Just Do It»

У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрадаВ Николаеве прошел спортивный фестиваль. Фото: горсовет

28 августа в Николаеве состоялся спортивный фестиваль «Just Do It», посвященный здоровому образу жизни.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

В мероприятии приняли участие воспитанники пяти детско-юношеских спортивных школ Центрального района города. Свои программы и показательные выступления представили представители СДЮСШОР по велоспорту, МСДЮСШОР по фехтованию, СДЮСШОР «Николаев» по футболу, СДЮСШОР по гребным видам спорта, а также КДЮСШ «Атлант».

Главной целью мероприятия стала популяризация физической культуры и активного отдыха среди юношества.

У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрадаВ Николаеве прошел спортивный фестиваль. Фото городского совета
У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрадаВ Николаеве прошел спортивный фестиваль. Фото городского совета

В ходе фестиваля воспитанники учреждений вместе с тренерами продемонстрировали спортивную подготовку в различных дисциплинах.

Напомним, в августе 2026 года украинская парагребчица Анна Шеремет завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек класса PR1 на чемпионате мира по академической гребле. Эта победа стала первой наградой высшего уровня для национальной сборной на этом турнире.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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