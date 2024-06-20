Лише 10 з 54 миколаївських депутатів відзвітували про роботу у 2023 році. Фото: «НикВести»

Лише 10 депутатів Миколаївської міської ради з 54 надали звіти про роботу по своїм територіальним виборчим округам за 2023 рік.

Такі дані оприлюднили на офіційному порталі Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Звіт про свою роботу протягом року надали:

Дмитро Фалько («Пропозиція»)

Раміль Агабеков («Слуга народу»)

Микола Капацина («Слуга Народу»)

Олександр Розумний («Слуга народу»)

Олена Кісельова («Європейська солідарність»)

Сергій Кантор (позафракційний депутат)

Ганна Норд (позафракційний депутат)

Рустамаджан Садрідінов (позафракційний депутат)

Андрій Туріца (позафракційний депутат)

Марина Мазанко (позафракційний депутат)

Зазначимо, що звіт про роботу за 2022 рік надали усього 6 депутатів міськради, тоді коли за 2021 рік відзвітували усі 54 посадовця.

Згідно зі статею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати не рідше одного разу в рік зобовʼязані звітувати про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу. Звіт повинен включати головні проблеми громади, над вирішенням яких працював депутат, хід виконання передвиборчих обіцянок та інформацію про діяльність депутата в місцевій раді.