Жителі Херсонщини, чиє майно постраждало від підтоплень внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС можуть отримати 4 види виплат, в залежності від рівня пошкоджень.

Про це на брифінгу розповіли начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, передбачено наступні види матеріальної допомоги:

— Державна — 5 тисяч гривень.

— Обласна — 5 тисяч гривень.

— Від громади — від 1 до 15 тисяч гривень.

— Від фондів — 6600 тисяч гривень.

Що стосується третього типу, кожна громада самостійно встановлює фіксовану суму виплат, відштовхуючись від рівня збитків.

— Наприклад в Херсоні це 5 тисяч гривень, — сказав Олександр Прокудін.

Фінансова допомога від громад виділяється на домогосподарство, тоді як державна допомога виділяється на особу.

— На всі ці 4 виплати можна подати заявки у соціальних центрах. Тільки там є по градації, є категорія осіб які не зможуть отримати допомогу від державної програми. Щодо міської, обласної і по громадах, усі домогосподарства, що були підтоплені отримають виплати, — розповів очільник ОВА.

Він анонсував початок виплат вже наступного тижня.

— Люди беруть свої паспортні дані, документи про право власності на житло, звертаються з заявою до ЦНАПу чи до адміністрацій з документами. Після цього комісії виїдуть на місце, здійснять обстеження і за результатами підтвердження факту підтоплення громадяни отримають кошти, — відповів Роман Мрочко на питання про алгоритм дій для отримання виплат.

Очільник МВА наголосив, що у випадку, коли мова йде про багатоповерховий будинок, на допомогу можуть розраховувати лише власники підтоплених поверхів.

Раніше повідомлялося, що мешканці Снігурівки, що на Миколаївщині, та сільських населених пунктів в громаді, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу: 5000 грн від уряду та 6600 грн від міжнародних організацій.