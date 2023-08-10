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Адміністрація Інгульського району збирається встановити на в’їзді до Миколаєва по Баштанському шоссе три флагштока з прапорами міста, України та Євросоюзу.

Відповідний тендер, як пишуть «НикВести», опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro.

На роботи планують витратити 461 тисячу 281 гривню. Аукціон запланований на 18 серпня.

У техзавданні мова йде про встановлення трьох 12-метрових флагштоків з прапорами Миколаєва, України та Євросоюзу. Прапори повинні мати розмір 2 на 3 метра. Також до переліку входять роботи з розбирання покриття, облаштування фундаменту для флагштоків тощо.

Нагадаємо, навесні у Центральному районі Миколаєва замовили послуги з утримання прапорниць та флагштоків на об’єктах благоустрою.

Також нагадаємо, що літку 2021 року у Миколаєві відкрили 72-метрову стелу з прапором України.