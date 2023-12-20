Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дозволяє надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року.

Про це заявило Міністерство оборони Італії, повідомляє The Guardian.

«Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дає змогу країні продовжувати постачати в Україну засоби, матеріали та обладнання до кінця 2024 року для підтримки її військових зусиль проти Росії», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поставки включатимуть зброю, генератори і все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззбройного цивільного населення.

У Міноборони додали, що уряд попросить парламент Італії підтримати це рішення.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що між Україною та Росією може розпочатися якийсь переговорний процес навесні наступного року.

Варто зазначити, що Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору, який був пошкоджений під час атаки росіян на Одесу 23 липня.

Також, які відомо, з початку повномасштабної війни влада Італії заморозила російських активів на суму близько двох мільярдів євро.