З початку повномасштабної війни влада Італії заморозила російських активів на суму близько двох мільярдів євро.

Про це повідомляє La Repubblica.

Директор служби фінансової розвідки Енцо Серата заявив, що Італія конфіскувала банківські рахунки, вілли, яхти та автомобілі людей, пов’язаних із Кремлем.

— На кінець червня поточного року було заморожено 170 фінансових відносин на ім'я 80 суб'єктів. Загальна сума заморожених коштів перевищила 330 мільйонів євро, — зауважив Серата.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділяє 840 мільйонів євро на реалізацію проєктів відновлення інфраструктури України.