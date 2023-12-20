Посол США в Україні Бріджит Брінк на Diia Summit

США виділяють 150 мільйонів доларів на цифровізацію України. На ці кошти планують запускати цифрові проєкти.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначив, що на Diia Summit Посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про нову допомогу на цифровізацію — 150 мільйонів доларів упродовж 5 років.

За словами Федорова, ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.

«Також за підтримки USAID експортуємо українську success story – Дію. Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну – Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами. На основі «Дії» країна створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною. Також почали комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії», — зазначив він.

Раніше Diia Summit відкривав Володимир Зеленський. Там повідомили, що на платформі «Дія» невдовзі зʼявляться нові сервіси.