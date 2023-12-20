США виділяють 150 мільйонів доларів на цифровізацію України. На ці кошти планують запускати цифрові проєкти.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що на Diia Summit Посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про нову допомогу на цифровізацію — 150 мільйонів доларів упродовж 5 років.
За словами Федорова, ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.
«Також за підтримки USAID експортуємо українську success story – Дію. Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну – Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами. На основі «Дії» країна створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною. Також почали комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії», — зазначив він.
Раніше Diia Summit відкривав Володимир Зеленський. Там повідомили, що на платформі «Дія» невдовзі зʼявляться нові сервіси.
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США виділяють 150 мільйонів доларів на цифровізацію України. На ці кошти планують запускати цифрові проєкти.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що на Diia Summit Посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про нову допомогу на цифровізацію — 150 мільйонів доларів упродовж 5 років.
За словами Федорова, ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.
«Також за підтримки USAID експортуємо українську success story – Дію. Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну – Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами. На основі «Дії» країна створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною. Також почали комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії», — зазначив він.
Раніше Diia Summit відкривав Володимир Зеленський. Там повідомили, що на платформі «Дія» невдовзі зʼявляться нові сервіси.