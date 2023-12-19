На платформі «Дія» невдовзі зʼявляться нові сервіси.
Їх сьогодні презентували на Diia Summit, який відкривав Володимир Зеленський.
Будуть запущені нові функції:
Щодо останнього сервісу, президент заявив, що він стартує на цьому тижні. Це буде онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми «єВідновлення».
За словами Володимира Зеленського, цьогоріч виплатять близько мільярда гривень на відновлення пошкодженого майна.
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Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
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На платформі «Дія» невдовзі зʼявляться нові сервіси.
Їх сьогодні презентували на Diia Summit, який відкривав Володимир Зеленський.
Будуть запущені нові функції:
Щодо останнього сервісу, президент заявив, що він стартує на цьому тижні. Це буде онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми «єВідновлення».
За словами Володимира Зеленського, цьогоріч виплатять близько мільярда гривень на відновлення пошкодженого майна.