На платформі «Дія» невдовзі зʼявляться нові сервіси.

Їх сьогодні презентували на Diia Summit, який відкривав Володимир Зеленський.

Будуть запущені нові функції:

автоматизовану послугу внесення змін про ФОП;

перереєстрацію авто, купівлю-продаж автомобіля в «Дії»;

декілька послуг для бізнесу і бета-тест сервісу «е-Підприємець»;

послуги для моряків (електронні документи);

обмін сертифіката в «Дії» на житло.

Скріншоти з відео Мінцифри

Щодо останнього сервісу, президент заявив, що він стартує на цьому тижні. Це буде онлайн-послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються як компенсація за зруйноване війною житло в межах програми «єВідновлення».

За словами Володимира Зеленського, цьогоріч виплатять близько мільярда гривень на відновлення пошкодженого майна.