Віталій Бородін, фото НикВести

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього виконувача обов'язків керівника, ексголовного інженера «Миколаївоблтеплоенерго» Віталія Бородіна до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

«За вироком суду особу визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування строком три роки з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна», – інформує орган.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що у червні 2017 року прокуратура передала обвинувальний акт щодо Бородіна до Ленінського районного суду міста Миколаєва.

Також, слідом за поліцією НАБУ стало розслідувати епізод про розкрадання у 2015 році коштів з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» під час встановлення лічильників обліку теплової енергії.