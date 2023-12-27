Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення нового безпекового пакета для України вартістю 250 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійшли компоненти до засобів протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Зазначається, що надане озброєння та обладнання має підтримати найнагальніші потреби України. Так, до 54 пакету військової допомоги від Сполучених Штатів увійшли:
Окрім того, Україні передадуть запчастини, медичне обладнання, інше допоміжне обладнання та забезпечать технічне обслуговування.
Цю допомогу передають зі запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.
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Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення нового безпекового пакета для України вартістю 250 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійшли компоненти до засобів протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Зазначається, що надане озброєння та обладнання має підтримати найнагальніші потреби України. Так, до 54 пакету військової допомоги від Сполучених Штатів увійшли:
Окрім того, Україні передадуть запчастини, медичне обладнання, інше допоміжне обладнання та забезпечать технічне обслуговування.
Цю допомогу передають зі запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.