Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.
За її словами, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.
«Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново», – наголосила вона.
Про таку загрозу для Миколаївської області сказав й очільник ОВА Віталій Кім під час своєї пресконференції, де відзвітував про роботу обласної влади за підсумками 2023 року, пишуть «НикВести».
«Відверто, грошей нема. У нас буде дефіцит вже під вересень. Першочергово це стосується зарплати, премії та всякого такого», – сказав він.
Видання пише, що український уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.
«Запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куті в Конгресі, тоді як запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро був накладений вето Угорщиною цього місяця», – йдеться у повідомленні.
Там нагадують, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати переконати Угорщину зняти вето. Окрім того, вони розробляють альтернативні плани направити 20 мільярдів євро Києву в обхід Будапешта.
Юлія Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня, однак вона сказала, що цього «буде недостатньо».
Міністерка зазначив, що запропонований ЄС механізм фінансування на 50 мільярдів євро включає 8 мільярдів євро гарантій розподілу ризиків, за допомогою яких Київ мав намір залучити в економіку 30 мільярдів євро приватних інвестицій.
«Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців», – наголосила Юлія Свириденко.
Нагадаємо, у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.
За її словами, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.
«Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново», – наголосила вона.
Про таку загрозу для Миколаївської області сказав й очільник ОВА Віталій Кім під час своєї пресконференції, де відзвітував про роботу обласної влади за підсумками 2023 року, пишуть «НикВести».
«Відверто, грошей нема. У нас буде дефіцит вже під вересень. Першочергово це стосується зарплати, премії та всякого такого», – сказав він.
Видання пише, що український уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.
«Запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куті в Конгресі, тоді як запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро був накладений вето Угорщиною цього місяця», – йдеться у повідомленні.
Там нагадують, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати переконати Угорщину зняти вето. Окрім того, вони розробляють альтернативні плани направити 20 мільярдів євро Києву в обхід Будапешта.
Юлія Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня, однак вона сказала, що цього «буде недостатньо».
Міністерка зазначив, що запропонований ЄС механізм фінансування на 50 мільярдів євро включає 8 мільярдів євро гарантій розподілу ризиків, за допомогою яких Київ мав намір залучити в економіку 30 мільярдів євро приватних інвестицій.
«Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців», – наголосила Юлія Свириденко.
Нагадаємо, у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.