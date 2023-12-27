Юлія Свириденко

Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

За її словами, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

«Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново», – наголосила вона.

Про таку загрозу для Миколаївської області сказав й очільник ОВА Віталій Кім під час своєї пресконференції, де відзвітував про роботу обласної влади за підсумками 2023 року, пишуть «НикВести».

«Відверто, грошей нема. У нас буде дефіцит вже під вересень. Першочергово це стосується зарплати, премії та всякого такого», – сказав він.

Видання пише, що український уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки.

«Запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куті в Конгресі, тоді як запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро був накладений вето Угорщиною цього місяця», – йдеться у повідомленні.

Там нагадують, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати переконати Угорщину зняти вето. Окрім того, вони розробляють альтернативні плани направити 20 мільярдів євро Києву в обхід Будапешта.

Юлія Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня, однак вона сказала, що цього «буде недостатньо».

Міністерка зазначив, що запропонований ЄС механізм фінансування на 50 мільярдів євро включає 8 мільярдів євро гарантій розподілу ризиків, за допомогою яких Київ мав намір залучити в економіку 30 мільярдів євро приватних інвестицій.

«Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців», – наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.