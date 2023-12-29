Скрін з Google-карти.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області витратить 11,8 мільйонів гривень на виготовлення проектної документації капітального ремонту траси Т-15-04 «Первомайськ — Новоукраїнка».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Варто зазначити, що останнього разу тендер на поточний ремонт Т-15-04 на ділянках 3+900 — кілометрах 29+445 проводили у грудні 2021 року. Ремонт обійшовся у 952 мільйони 804 тисяч 330 гривень (стартова ціна була 980 мільйонів 606 тисяч 928 гривень). На торги вийшли три компанії, переможцем обрали ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56». Гарантійні строки в проєкті договору не вказані. Роботи мали бути виконані до 30 червня 2023 року.

Скрін тендеру з ProZorro.

Скрін з тендерного договору

У новому тендері йдеться про капітальний ремонт дорожнього покриття. Протяжність ділянки автомобільної дороги — 25,545 кілометрів.

Переможця тендеру, який розроблятиме документацію, оберуть на аукціоні 15 січня 2024 року.

Скрін тендеру з ProZorro.

Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує за 29,8 мільйона гривень відремонтувати частину дороги державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ».

Нагадаємо, до цього Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області також оголошувала тендер на ремонт частини дороги держзначення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Тоді на ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планував витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.

Водночас відомо, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.

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