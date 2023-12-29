Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області витратить 11,8 мільйонів гривень на виготовлення проектної документації капітального ремонту траси Т-15-04 «Первомайськ — Новоукраїнка».
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Варто зазначити, що останнього разу тендер на поточний ремонт Т-15-04 на ділянках 3+900 — кілометрах 29+445 проводили у грудні 2021 року. Ремонт обійшовся у 952 мільйони 804 тисяч 330 гривень (стартова ціна була 980 мільйонів 606 тисяч 928 гривень). На торги вийшли три компанії, переможцем обрали ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56». Гарантійні строки в проєкті договору не вказані. Роботи мали бути виконані до 30 червня 2023 року.
У новому тендері йдеться про капітальний ремонт дорожнього покриття. Протяжність ділянки автомобільної дороги — 25,545 кілометрів.
Переможця тендеру, який розроблятиме документацію, оберуть на аукціоні 15 січня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує за 29,8 мільйона гривень відремонтувати частину дороги державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ».
Нагадаємо, до цього Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області також оголошувала тендер на ремонт частини дороги держзначення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Тоді на ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планував витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.
Водночас відомо, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.
Читайте також статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».
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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області витратить 11,8 мільйонів гривень на виготовлення проектної документації капітального ремонту траси Т-15-04 «Первомайськ — Новоукраїнка».
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Варто зазначити, що останнього разу тендер на поточний ремонт Т-15-04 на ділянках 3+900 — кілометрах 29+445 проводили у грудні 2021 року. Ремонт обійшовся у 952 мільйони 804 тисяч 330 гривень (стартова ціна була 980 мільйонів 606 тисяч 928 гривень). На торги вийшли три компанії, переможцем обрали ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56». Гарантійні строки в проєкті договору не вказані. Роботи мали бути виконані до 30 червня 2023 року.
У новому тендері йдеться про капітальний ремонт дорожнього покриття. Протяжність ділянки автомобільної дороги — 25,545 кілометрів.
Переможця тендеру, який розроблятиме документацію, оберуть на аукціоні 15 січня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує за 29,8 мільйона гривень відремонтувати частину дороги державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ».
Нагадаємо, до цього Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області також оголошувала тендер на ремонт частини дороги держзначення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Тоді на ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планував витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.
Водночас відомо, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.
Читайте також статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».