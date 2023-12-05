Ремонт траси Н-14 біля села Капустине, архівне фото «НикВести»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує за 29,8 мільйона гривень відремонтувати частину дороги державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про ремонт 1,479 кілометрів автошляху. Підрядник повинен буде до 30 травня 2024 року укріпити узбіччя з використанням автогрейдера товщиною 10 сантиметрів, засипати промоїни та просідання, виконати холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування 4 сантиметра, улаштувати вирівнювальний шар, а також нанести дорожню розмітку.

Наразі триває триває процес подачі заявок, підрядника обиратимуть після 12 грудня.

Нагадаємо, до цього Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області також оголошувала тендер на ремонт частини дороги держзначення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Тоді на ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планував витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.

Водночас відомо, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.

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