Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на проведення завершальних робіт з капітального ремонту дороги державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планує витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.

За ці кошти підрядник має:

— виконати холодне фрезування зношеного асфальтобетонного покриття;

— влаштувати основу дороги щебнево-піщаною сумішшю та ґрунтом, обробленим цементом;

— влаштувати цементобетонне покриття;

— влаштувати два шари асфальтобетонного покриття;

— встановити барʼєрне огородження;

— облаштувати дорожню розмітку.

Підрядник має виконати ремонтні роботи до 30 червня 2024 року. Аукціон заплановано на 6 грудня цього року.

Загалом, на утримання та реконструкцію М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області протягом 2023 року вже витратили 229,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярдів гривень.

Читайте статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».