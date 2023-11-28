Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на проведення завершальних робіт з капітального ремонту дороги державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планує витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.
За ці кошти підрядник має:
— виконати холодне фрезування зношеного асфальтобетонного покриття;
— влаштувати основу дороги щебнево-піщаною сумішшю та ґрунтом, обробленим цементом;
— влаштувати цементобетонне покриття;
— влаштувати два шари асфальтобетонного покриття;
— встановити барʼєрне огородження;
— облаштувати дорожню розмітку.
Підрядник має виконати ремонтні роботи до 30 червня 2024 року. Аукціон заплановано на 6 грудня цього року.
Загалом, на утримання та реконструкцію М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області протягом 2023 року вже витратили 229,6 мільйонів гривень.
Нагадаємо, відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярдів гривень.
Читайте статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».
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Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на проведення завершальних робіт з капітального ремонту дороги державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На ділянку завдовжки 3,3 кілометри замовник планує витратити 444 мільйони 342 тисячі 191 гривню.
За ці кошти підрядник має:
— виконати холодне фрезування зношеного асфальтобетонного покриття;
— влаштувати основу дороги щебнево-піщаною сумішшю та ґрунтом, обробленим цементом;
— влаштувати цементобетонне покриття;
— влаштувати два шари асфальтобетонного покриття;
— встановити барʼєрне огородження;
— облаштувати дорожню розмітку.
Підрядник має виконати ремонтні роботи до 30 червня 2024 року. Аукціон заплановано на 6 грудня цього року.
Загалом, на утримання та реконструкцію М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області протягом 2023 року вже витратили 229,6 мільйонів гривень.
Нагадаємо, відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярдів гривень.
Читайте статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».