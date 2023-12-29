ЖК «Рів'єра»

У Миколаєві мешканці ЖК «Рів'єра», яким досі не включили опалення, виступили проти примусової передачі своїх котелень у власність КП «Миколаївоблтеплоенерго» через борг управляючої компанії у розмірі 7,8 мільйонів гривень.

Жителі будинків заявили, що готові виплати власний борг у розмірі 1,7 мільйона гривень, проте категорично відмовляються платити за зобов'язання «ЖЕК-5».

Про це йде мова у зверненні мешканців ЖК «Рів’єра», яке публікують «НикВести».

Співвласники ЖК «Рів’єра» розповідають, що володіють трьома газовими даховими котельнями, які забезпечують теплом весь житловий комплекс. До квітня 2023 року експлуатацією цих котелень займалася ТОВ «ЕК ЖЕК-5».

«У вересні на зборах заступник директора ТОВ «ЕК ЖЕК-5» повідомила мешканцям, що опалення в цьому році не буде через борг ЖЄКу у розмірі 7,5 мільйонів гривень перед «Нафтогаз Трейдинг». Пропозиція віддати котельні на баланс (МОТЕ) не знайшла підтримки серед мешканців. Тобто мешканцям запропонували розрахуватись за борги ЕК «ЖЕК 5» власним майном», – йде мова у зверненні.

Зазначається, що борг мешканців за опалення складає всього 1,7 мільйона гривень, ще 400 тисяч гривень заборгували за опалення комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі ЖК. Виходячи з цього жителі будинку не розуміють звідки утворився борг у розмірі 7,8 мільйона гривень.

«Структура боргу: 1,185 мільйона гривень борг мешканців ОСББ «Рів’єра Миколаїв» (Лазурна 5), 600 тисяч (борг мешканців) – ОСББ «Рів’єра 921» (Лазурна 9). Комерційні підприємства, більшість яких належить забудовнику та Реутенко (який і є одним із власників ЕК «ЖЕК-5») винні 400 тисяч гривень. Решта боргу — ТОВ ЕК «ЖЕК-5» (1,7 мільйона гривень різниця в тарифі, яка подана і затверджена, 1,6 мільйона гривень різниця в тарифі, але «ЖЕК-5» не подав своєчасно документи, тому кошти не будуть виділені. Звідки борг в розмірі 7,8 мільйона гривень залишається загадкою і ТОВ ЕК «ЖЕК-5» не відповіли на це питання», – йдеться мова у документі.

При цьому вказується, що НАК «Нафтогаз» подавав позов до суду на ТОВ ЕК «ЖЕК-5». За рішенням суду ТОВ ЕК «ЖЕК 5» повинен виплатити 1,4 мільйона гривень на користь державної компанії.

У зверненні мешканці підкреслюють, що кожного року виникали проблеми з опаленням. У 2022 році ТОВ ЕК «ЖЕК 5» оголосило про призупинення опалювального сезону до погашення боргу у розмірі 3,5 мільйона гривень. Хоча мешканці зібрали гроші і забезпечили опалення, борг компанії зріс до 5,5 мільйонів гривень. Зараз вони стикаються із збільшеним боргом та відмовою експлуатаційної компанії в забезпеченні опалення.

Через небажання ТОВ ЕК «ЖЕК 5» вирішувати проблему, співвласники ЖК «Рів’єра» прийняли рішення створити ОСББ. Однак, навіть зареєстроване в установленому порядку ОСББ «Рів’єра Миколаїв» не має прав та обов'язків ТОВ «Експлуатуюча компанія «ЖЕК-5»», тому опалення так і залишається відсутнім.

Правління ОСББ та голова неодноразово виступали на засіданнях в департаменті ЖКГ з пропозиціями щодо вирішення проблеми. Пропозиції включали передачу котелень на довгострокове обслуговування МОТЕ та розподіл боргу між різними суб'єктами, але жоден варіант не знайшов підтримки.

«ТОВ ЕК «ЖЕК-5» не збирається платити борг і хоче, щоб мешканці його погасили самі. Ми вважаємо, що це не справедливо змушувати співвласників платити борги приватної компанії, які вони самі накопичили під час провадження своєї господарської діяльності. У нашому комплексі мешкає більше 2,5 тисяч людей і залишити такий комплекс без опалення через борги приватної особи є недопустимим! Мешканці ЖК «Рів’єра» стали заручниками ситуації в наслідок боргів ЕК «ЖЕК-5». Ще раз наголошуємо, мешканці готові сплатити свої борги, але категорично проти платити борг ЕК «ЖЕК-5» чи віддавати своє майно (котельні) за чужі борги», – резюмували мешканці у зверненні.

Раніше повідомлялось про те, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» готово взяти на баланс котельні житлового комплексу «Рівʼєра», до якого досі не подають теплоенергію через борги перед НАК «Нафтогазом».