Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» готово взяти на баланс котельні житлового комплексу «Рівʼєра», до якого досі не подають теплоенергію через борги перед НАК «Нафтогазом».

Про це під час брифінгу заявив директор підприємство Микола Логвінов, повідомляють «НикВести».

Як пояснив Микола Логвінов, котельні будинку знаходяться на балансі управляючої компанії «ЖЕК-5», який має борг перед НАК «Нафтогазом» у понад 7 мільйонів гривень. В травні «ЖЕК-5» звернувся до «Миколаївоблтеплоенерго» з проханням взяти на свій баланс котельні та забезпечити будинок теплом.

Самі жителі виступають проти цього рішення, тому станом на кінець грудня ЖК лишається без теплопостачання.

— До нас звернувся «ЖЕК-5» ще в травні цього року. По закону, якщо ти береш в оренду котельню, то борги по газу переходять субʼєктам теплогенерації. Борги «ЖЕК-5» перед НАК «Нафтогазом» 7,5 мільйонів гривень, це тільки газ. Там є проблематика з обліком. Ми готові, місто готове прийняти на баланс ці три котельні разом з боргам, тоді будемо приводити ці котельні до ладу, — сказав Микола Логвінов.

Директор КП розповів, що жителі намагались заключити договори на постачання газу з «Миколаївгазом» та НАК «Нафтогазом» без урахування боргів, але компанії їм відмовили. При цьому, він наголосив, що місто готово взяти котельні ЖК на свій баланс разом з боргами.

— Деякі мешканці «Рівʼєри» вирішили, що вони найхитріші і можуть не виплачувати борги, вони вище закону. Весь час там буча, негативи. Вони зробили два ОСББ, одну котельню на одне, дві котельні на інші і спробували укласти договори з НАК «Нафтогазом» і «Миколаївгазом» на постачання газу без врахування боргів. Ці борги їм не простять. Зараз ситуація патова. Наскільки я знаю, НАК «Нафтогазом» відмовив цьому ОСББ в укладенні договору без признання боргів. До нас вони не зверталися поки. Якщо вони звернуться, місто дасть добро прийняти котельні на баланс і подати тепло людям готові.

Мешканці «Рівʼєри», за словами Миколи Логвінова, майже щодня телефонують до підприємства з питанням, коли їм подадуть тепло, але директор КП сказав, що наразі вирішення цієї проблеми не в компетенції облтеплоенерго.

Як відомо, в 2020 році після того як один із мешканців ЖК «Рівʼєра» розпочав незаконне будівництво прибудови, на будівлі дому зʼявились тріщини.