Частина мешканців Миколаєва залишилися без тепла через вандалів

Аварійний автомобіль підприємства. Фото: «Миколаївоблтеплоенерго»

Вранці 22 січня у Миколаєві невідомі відкрили засувки та спричинили аварію на тепломережах. Наразі частина будинків тимчасово залишилася без тепла.

Як повідомили на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», вандали проникли в теплову камеру поблизу одного з об'єктів підприємства та відкрили засувки. Це призвело до витоку теплоносія та зупинки роботи котельні.

Зазначається, що фахівці вже проводять технічні роботи аби заповнити мережі та відновити подачу тепла до всіх будинків.

«Миколаївоблтеплоенерго» закликає мешканців повідомляти про підозрілих осіб без спецодягу, які втручаються в роботу теплових об’єктів, за номером поліції 102 або до аварійно-диспетчерської служби підприємства: (0512) 44 25 77, +380678218589, +380958221166 (цілодобово).

Нагадаємо, що частина жителів Миколаєва через російську атаку залишись без тепла, світла та газу.