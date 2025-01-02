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У Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві запрацювала нова точка видачі безкоштовної очищеної води за адресою проспект Героїв України, 79-г.

Про це повідомили у «Миколаївоблтеплоенерго».

Також на підприємстві нагадали перелік всіх точок видачі безкоштовної очищеної води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:

Інгульський район:

  • провулок Полярний, 2-к
  • вулиця Китобоїв, 7-а
  • вулиця 12 Повздовжня, 44-б
  • вулиця Миколаївська, 34-б
  • вулиця 1 Лінія, 15
  • вулиця Миру, 25-к
  • вулиця 11 Повздовжня, 31-а
  • проспект Богоявленський, 22-в
  • вулиця Космонавтів, 80-д
  • вулиця Казарського, 2-к
  • вулиця Листопадова, 1-к
  • вулиця Троїцька, 222-к
  • вулиця Космонавтів, 140-ц
  • проспект Богоявленський, 27-б
  • вулиця Миколаївська, 5-а
  • вулиця Херсонське шосе, 40-к 
  • вулиця 12 Повздовжня, 3
  • вулиця 12 Повздовжня, 45
  • вулиця Передова, 69-к 
  • вулиця Дмитра Яворницького, 2-в
  • вулиця Космонавтів, 144-к
  • вулиця Нагірна, 87
  • вулиця Космонавтів, 132-д
  • провулок Кобера, 15-б
  • вулиця Геннадія Матуляка, 40/1 (вул. Ген. Свиридова)
  • вулиця 6 Слобідська, 46

Заводський район:

  • провулок Транспортний, 6/2
  • вулиця Робоча, 8
  • вулиця Генерала Олекси Алмазова, 51-а (вул. Ген. Карпенка)
  • вулиця Галини Петрової, 18-в
  • вулиця Євгенія Логінова, 50-і (вул. Крилова)
  • вулиця Генерала Олекси Алмазова, 20-а  (вул. Ген. Карпенка)
  • вулиця Бiла,71
  • вулиця Дачна, 7-б
  • вулиця Лазурна, 18-д
  • вулиця Курортна,11-а
  • вулиця Гліба Бабіча, 14-б (вул. 8 Березня)
  • вулиця Корабелів, 14
  • вулиця Лазурна, 2-б
  • вулиця Лазурна, 42-д
  • вулиця Озерна, 15-д 
  • вулиця Лазурна, 30 
  • вулиця Генерала Олекси Алмазова, 75-к  (вул. Ген. Карпенка)

Корабельний район:

  • проспект Корабелів, 2-а
  • проспект Богоявленський, 325/4
  • вулиця Вільна,38-к
  • проспект Корабелів, 8
  • вулиця Дунайська, 5-а (вул. Дунайської флотилії)
  • вулиця Самойловича, 30-д
  • вулиця Медиків, 8-к (вул. Глинки )
  • вулиця Океанівська, 58
  • вулиця Янтарна, 67-в
  • вулиця Рибна, 1-і

Центральний район:

  • проспект Центральний, 171-д
  • вулиця Безіменна, 91-в
  • вулиця Колодязна, 15-в
  • проспект Героїв України, 13-г
  • вулиця Марка Кропивницького, 154 (вул. Потьомкінська)
  • проспект Центральний, 21-к
  • проспект Центральний, 267-б
  • проспект Героїв України, 21-а
  • проспект Героїв України, 79-г
  • проспект Героїв України, 91-к
  • вулиця Марка Кропивницького, 131-в (вул. Потьомкінська)
  • вулиця 2 Слобідська, 75-а
  • вулиця Колодязна, 10-в
  • вулиця Марка Кропивницького, 17 (вул. Потьомкінська)
  • вулиця Садова, 50-ц
  • вулиця Садова, 11-ц 
  • вулиця Садова, 16 
  • вулиця 3 Слобідська, 51
  • проспект Центральний, 141-б 
  • вул. Малко-Тирнiвська, 1-а
  • вулиця Героїв Рятувальників, 28  (вул. Лягіна)
  • вулиця Арх. Старова, 10-к
  • вулиця 6 Слобідська, 45
  • вулиця 2 Екіпажна, 4-і
  • вулиця Оберегова, 6-б
  • вулиця Колодязна, 3-б
  • вулиця Ігоря Бедзая, 215-д (вул. Чкалова)

Раніше Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві хочуть підключити усі точки роздачі води до автономного живлення. Сьогодні лише половина з них забезпечені дизель-генераторами.

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