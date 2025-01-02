У Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води
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- Альона Коханчук
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9:45, 02 січня, 2025
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У Миколаєві запрацювала нова точка видачі безкоштовної очищеної води за адресою проспект Героїв України, 79-г.
Про це повідомили у «Миколаївоблтеплоенерго».
Також на підприємстві нагадали перелік всіх точок видачі безкоштовної очищеної води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:
Інгульський район:
- провулок Полярний, 2-к
- вулиця Китобоїв, 7-а
- вулиця 12 Повздовжня, 44-б
- вулиця Миколаївська, 34-б
- вулиця 1 Лінія, 15
- вулиця Миру, 25-к
- вулиця 11 Повздовжня, 31-а
- проспект Богоявленський, 22-в
- вулиця Космонавтів, 80-д
- вулиця Казарського, 2-к
- вулиця Листопадова, 1-к
- вулиця Троїцька, 222-к
- вулиця Космонавтів, 140-ц
- проспект Богоявленський, 27-б
- вулиця Миколаївська, 5-а
- вулиця Херсонське шосе, 40-к
- вулиця 12 Повздовжня, 3
- вулиця 12 Повздовжня, 45
- вулиця Передова, 69-к
- вулиця Дмитра Яворницького, 2-в
- вулиця Космонавтів, 144-к
- вулиця Нагірна, 87
- вулиця Космонавтів, 132-д
- провулок Кобера, 15-б
- вулиця Геннадія Матуляка, 40/1 (вул. Ген. Свиридова)
- вулиця 6 Слобідська, 46
Заводський район:
- провулок Транспортний, 6/2
- вулиця Робоча, 8
- вулиця Генерала Олекси Алмазова, 51-а (вул. Ген. Карпенка)
- вулиця Галини Петрової, 18-в
- вулиця Євгенія Логінова, 50-і (вул. Крилова)
- вулиця Генерала Олекси Алмазова, 20-а (вул. Ген. Карпенка)
- вулиця Бiла,71
- вулиця Дачна, 7-б
- вулиця Лазурна, 18-д
- вулиця Курортна,11-а
- вулиця Гліба Бабіча, 14-б (вул. 8 Березня)
- вулиця Корабелів, 14
- вулиця Лазурна, 2-б
- вулиця Лазурна, 42-д
- вулиця Озерна, 15-д
- вулиця Лазурна, 30
- вулиця Генерала Олекси Алмазова, 75-к (вул. Ген. Карпенка)
Корабельний район:
- проспект Корабелів, 2-а
- проспект Богоявленський, 325/4
- вулиця Вільна,38-к
- проспект Корабелів, 8
- вулиця Дунайська, 5-а (вул. Дунайської флотилії)
- вулиця Самойловича, 30-д
- вулиця Медиків, 8-к (вул. Глинки )
- вулиця Океанівська, 58
- вулиця Янтарна, 67-в
- вулиця Рибна, 1-і
Центральний район:
- проспект Центральний, 171-д
- вулиця Безіменна, 91-в
- вулиця Колодязна, 15-в
- проспект Героїв України, 13-г
- вулиця Марка Кропивницького, 154 (вул. Потьомкінська)
- проспект Центральний, 21-к
- проспект Центральний, 267-б
- проспект Героїв України, 21-а
- проспект Героїв України, 79-г
- проспект Героїв України, 91-к
- вулиця Марка Кропивницького, 131-в (вул. Потьомкінська)
- вулиця 2 Слобідська, 75-а
- вулиця Колодязна, 10-в
- вулиця Марка Кропивницького, 17 (вул. Потьомкінська)
- вулиця Садова, 50-ц
- вулиця Садова, 11-ц
- вулиця Садова, 16
- вулиця 3 Слобідська, 51
- проспект Центральний, 141-б
- вул. Малко-Тирнiвська, 1-а
- вулиця Героїв Рятувальників, 28 (вул. Лягіна)
- вулиця Арх. Старова, 10-к
- вулиця 6 Слобідська, 45
- вулиця 2 Екіпажна, 4-і
- вулиця Оберегова, 6-б
- вулиця Колодязна, 3-б
- вулиця Ігоря Бедзая, 215-д (вул. Чкалова)
Раніше Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві хочуть підключити усі точки роздачі води до автономного живлення. Сьогодні лише половина з них забезпечені дизель-генераторами.
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