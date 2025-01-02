У Миколаєві запрацювала нова точка видачі очищеної води

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві запрацювала нова точка видачі безкоштовної очищеної води за адресою проспект Героїв України, 79-г.

Про це повідомили у «Миколаївоблтеплоенерго».

Також на підприємстві нагадали перелік всіх точок видачі безкоштовної очищеної води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:

Інгульський район:

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провулок Полярний, 2-к

вулиця Китобоїв, 7-а

вулиця 12 Повздовжня, 44-б

вулиця Миколаївська, 34-б

вулиця 1 Лінія, 15

вулиця Миру, 25-к

вулиця 11 Повздовжня, 31-а

проспект Богоявленський, 22-в

вулиця Космонавтів, 80-д

вулиця Казарського, 2-к

вулиця Листопадова, 1-к

вулиця Троїцька, 222-к

вулиця Космонавтів, 140-ц

проспект Богоявленський, 27-б

вулиця Миколаївська, 5-а

вулиця Херсонське шосе, 40-к

вулиця 12 Повздовжня, 3

вулиця 12 Повздовжня, 45

вулиця Передова, 69-к

вулиця Дмитра Яворницького, 2-в

вулиця Космонавтів, 144-к

вулиця Нагірна, 87

вулиця Космонавтів, 132-д

провулок Кобера, 15-б

вулиця Геннадія Матуляка, 40/1 (вул. Ген. Свиридова)

вулиця 6 Слобідська, 46

Заводський район:

провулок Транспортний, 6/2

вулиця Робоча, 8

вулиця Генерала Олекси Алмазова, 51-а (вул. Ген. Карпенка)

вулиця Галини Петрової, 18-в

вулиця Євгенія Логінова, 50-і (вул. Крилова)

вулиця Генерала Олекси Алмазова, 20-а (вул. Ген. Карпенка)

вулиця Бiла,71

вулиця Дачна, 7-б

вулиця Лазурна, 18-д

вулиця Курортна,11-а

вулиця Гліба Бабіча, 14-б (вул. 8 Березня)

вулиця Корабелів, 14

вулиця Лазурна, 2-б

вулиця Лазурна, 42-д

вулиця Озерна, 15-д

вулиця Лазурна, 30

вулиця Генерала Олекси Алмазова, 75-к (вул. Ген. Карпенка)

Корабельний район:

проспект Корабелів, 2-а

проспект Богоявленський, 325/4

вулиця Вільна,38-к

проспект Корабелів, 8

вулиця Дунайська, 5-а (вул. Дунайської флотилії)

вулиця Самойловича, 30-д

вулиця Медиків, 8-к (вул. Глинки )

вулиця Океанівська, 58

вулиця Янтарна, 67-в

вулиця Рибна, 1-і

Центральний район:

проспект Центральний, 171-д

вулиця Безіменна, 91-в

вулиця Колодязна, 15-в

проспект Героїв України, 13-г

вулиця Марка Кропивницького, 154 (вул. Потьомкінська)

проспект Центральний, 21-к

проспект Центральний, 267-б

проспект Героїв України, 21-а

проспект Героїв України, 79-г

проспект Героїв України, 91-к

вулиця Марка Кропивницького, 131-в (вул. Потьомкінська)

вулиця 2 Слобідська, 75-а

вулиця Колодязна, 10-в

вулиця Марка Кропивницького, 17 (вул. Потьомкінська)

вулиця Садова, 50-ц

вулиця Садова, 11-ц

вулиця Садова, 16

вулиця 3 Слобідська, 51

проспект Центральний, 141-б

вул. Малко-Тирнiвська, 1-а

вулиця Героїв Рятувальників, 28 (вул. Лягіна)

вулиця Арх. Старова, 10-к

вулиця 6 Слобідська, 45

вулиця 2 Екіпажна, 4-і

вулиця Оберегова, 6-б

вулиця Колодязна, 3-б

вулиця Ігоря Бедзая, 215-д (вул. Чкалова)

Раніше Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві хочуть підключити усі точки роздачі води до автономного живлення. Сьогодні лише половина з них забезпечені дизель-генераторами.