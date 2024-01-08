Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, який обіймає посаду з 2010 року, задекларував 6 мільйонів гривень сімейного доходу та п'ять елітних автівок.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

У власності подружжя Абрамченко є два житлові будинки площею 200 та 90 квадратних метрів, п’ять земельних ділянок, торговельний центр та два магазини.

В перший рік війни Ізмаїльський міський голова позбувся дев’яти об’єктів нерухомості, серед яких квартири та складські приміщення. На кінець 2022 року на дружину Андрія Абрамченко було зареєстровано п’ять автомобілів: TOYOTA RAV4 HYBRID 2017 року; MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.0 AT 2017 року; Audi Q7 універсал-В, 2016 року; MITSUBISHI PAJERO 2019 року та AUDI Q7, 2016 року.

Окрім того, дружина мера є власницею приватного підприємства «Торгова група Бриз» і володіє часткою в товаристві «Райенерго-Ізмаїл».

На посаді мера у 2022 році Андрій Абрамченко отримав 608 тисяч гривень зарплати, а його дружині виплатили 148 тисяч гривень заробітної плати. Натомість її дохід від підприємницької діяльності склав 5 мільйонів 491 тисячу гривень. Тобто, в загальному дохід подружжя Абрамченко за 2022 рік склав майже 6 мільйонів гривень.

Чимало коштів родина зберігає на банківських рахунках. Зокрема, Андрій Абрамченко задекларував на рахунку 1 мільйон 154 тисячі гривень, готівкою він має 2 мільйони гривень та 200 тисяч доларів. Його дружина володіє не меншими сумами — на рахунку вона зберігає 239 тисяч гривень, в готівці — 300 тисяч гривень та 460 тисяч доларів.

Нагадаємо, 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.