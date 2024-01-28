Ентоні Блінкен, Фото: Getty Images

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Зазначається, що рішення було ухвалено після схвалення продажу Греції сучасних винищувачів F-35 та інших озброєнь на 8,6 мільярдів доларів.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував Греції передати або продати зброю Україні в обмін на допомогу від Вашингтона на суму до 200 мільйонів доларів.

«Ми, як і раніше, зацікавлені в оборонному потенціалі, який Греція може передати або продати Україні», – йдеться у листі держсекретаря.

Також зазначається, що політичне та військове керівництво Греції погодилось на пропозицію глави американського Держдепартаменту і вже надало розпорядження стосовно передачі Україні систем та обладнання, які не використовуються грецькою армією.

За інформацією видання, Греція може передати Україні системи ППО «Тор», «Оса», С-300, а також зенітні установки ЗУ-23-2 та боєприпаси до всіх цих систем озброєння.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.