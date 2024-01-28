Міністр МЗС України Дмитро Кулеба та міністр МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен у Миколаєві (фото «НикВести»)

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.

Про це під час брифінгу у Миколаєві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пишуть «НикВести».

Як відомо, у Миколаєві 26 січня відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста разом з Дмитром Кулебою прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

— Данці — люди не лише слова, а й справи. З початку повномасштабного вторгнення вони інвестували трохи більше ніж 180 мільйонів доларів у інфраструктурні проєкти Миколаївщини. Це лише початок, й сьогодні про це дуже чітко заявив мій колега (Ларс Лекке Расмуссен, — ред.), — заявив Дмитро Кулеба.

Також він зазначив, що було вирішено розширити не лише фінансову допомогу, але й стимулювати бізнес-проєкти між данськими та миколаївськими компаніями. Одним із важливих аспектів проєктів є їхнє спрямування на розвиток економіки з доданою вартістю та створення нових робочих місць.

— Це не лише відновлення інфраструктури, але й розвиток підприємств та заводів на Миколаївщині. Ми робимо це спільно з данським бізнесом за сприянням обох урядів. Дана ініціатива спрямована на розвиток економіки та збагачення місцевих бюджетів, — додав Дмитро Кулеба.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.