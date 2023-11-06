У понеділок, 6 листопада, у рамках діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва (РОМС) в Миколаєві відбулося відкриття офісу відновлення та розвитку.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що відкриття офісу полегшить процес комунікації та взаємодії з іноземними партнерами.

Участь у заході взяли представники ОВА, облради, Офісу Президента. Іноземну сторону посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен та постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє.

«У рамках зустрічі сторони обговорили особливості координації діяльності з відновлення та розвитку громад та територій Миколаївської області, їх нагальні потреби та наявні проблеми, а також особливості роботи РОМС у Миколаєві», — йдеться у повідомленні.

Віталій Кім зазначив, що співпраця з Королівством Данія та ПРООН в Україні почалася ще з початку повномасштабного вторгнення, і завдяки їх підтримці вдалося відкрити таку потужну платформу для взаємодії, як офіс відновлення та розвитку.

— Офіс відновлення та розвитку значно полегшує процес комунікації та взаємодії з нашими іноземними партнерами. Все, що ми вже встигли зробити для покращення життя жителів міста та області є результатом вашої небайдужості та бажання допомогти. Тож хочу подякувати вам за всебічну підтримку нашого регіону, — додав він.

Зі своєї сторони Олє Егберг Міккельсен та Яко Сільє запевнили, що задля наближення дня перемоги, на яку очікують не тільки українці, інтенсивність підтримки буде лише зростати.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.