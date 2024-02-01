Кабінет Міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro.
Про це повідомляється на сайті Урядового кварталу.
Нововведення покликане забезпечити баланс між ефективністю і прозорістю незбройних закупівель для потреб оборони та захистом інформації, критично важливої для безпеки країни.
«Сьогодні Уряд ухвалив дуже важливе рішення, покликане посилити прозорість в оборонних закупівлях, забезпечити наш оборонний сектор якісними товарами та послугами за конкурентними цінами», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона додала, що до роботи з підготовки документу були залучені всі дотичні сторони – міністерства економіки, оборони, цифрової трансформації, інші міністерства та відомства, громадські та галузеві організації, українські виробники.
Рішення запроваджує нові інструменти закупівель у системі Prozorro та пропонує нові можливості для учасників.
«Водночас ми підтримуємо можливості та інструменти для контролю за процедурами з боку громадськості та зберігаємо жорсткі запобіжники проти корупційних зловживань. При цьому рішення дозволяє забезпечити на високому рівні захист чутливої інформації, а отже безпеку як виробників, так і захисників, що є ключовою умовою», – додала міністерка.
Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці реєструються продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце доставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
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Кабінет Міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro.
Про це повідомляється на сайті Урядового кварталу.
Нововведення покликане забезпечити баланс між ефективністю і прозорістю незбройних закупівель для потреб оборони та захистом інформації, критично важливої для безпеки країни.
«Сьогодні Уряд ухвалив дуже важливе рішення, покликане посилити прозорість в оборонних закупівлях, забезпечити наш оборонний сектор якісними товарами та послугами за конкурентними цінами», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона додала, що до роботи з підготовки документу були залучені всі дотичні сторони – міністерства економіки, оборони, цифрової трансформації, інші міністерства та відомства, громадські та галузеві організації, українські виробники.
Рішення запроваджує нові інструменти закупівель у системі Prozorro та пропонує нові можливості для учасників.
«Водночас ми підтримуємо можливості та інструменти для контролю за процедурами з боку громадськості та зберігаємо жорсткі запобіжники проти корупційних зловживань. При цьому рішення дозволяє забезпечити на високому рівні захист чутливої інформації, а отже безпеку як виробників, так і захисників, що є ключовою умовою», – додала міністерка.
Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці реєструються продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце доставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|