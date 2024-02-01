Кабінет Міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro.

Про це повідомляється на сайті Урядового кварталу.

Нововведення покликане забезпечити баланс між ефективністю і прозорістю незбройних закупівель для потреб оборони та захистом інформації, критично важливої для безпеки країни.

«Сьогодні Уряд ухвалив дуже важливе рішення, покликане посилити прозорість в оборонних закупівлях, забезпечити наш оборонний сектор якісними товарами та послугами за конкурентними цінами», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що до роботи з підготовки документу були залучені всі дотичні сторони – міністерства економіки, оборони, цифрової трансформації, інші міністерства та відомства, громадські та галузеві організації, українські виробники.

Рішення запроваджує нові інструменти закупівель у системі Prozorro та пропонує нові можливості для учасників.

«Водночас ми підтримуємо можливості та інструменти для контролю за процедурами з боку громадськості та зберігаємо жорсткі запобіжники проти корупційних зловживань. При цьому рішення дозволяє забезпечити на високому рівні захист чутливої інформації, а отже безпеку як виробників, так і захисників, що є ключовою умовою», – додала міністерка.

Як працюватиме система?

Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці реєструються продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце доставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.