Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема, мова про новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Як зазначили в Міноборони, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», – зазначили в Міноборони.

Детальніше про основні положення законопроєкту в інфографіках:

В Раду внесли новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони В Раду внесли новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони В Раду внесли новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

В Раду внесли новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони В Раду внесли новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони В Раду внесли новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.