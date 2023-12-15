З початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю «Ми — Україна», пишуть «НикВести».

Голова ОВА прокоментував вручення повісток в спортзалах та нічних клубах в інших регіонах країни, зазначивши, що в Миколаївській області таких випадків немає. Також він розповів, що робота з видачі повісток продовжується, однак Миколаївщина є областю, яка показала найкращі результати по мобілізації.

— Ми видали накази, посвідчення, всі речі, які були недопрацьовані, ми допрацювали на обласному рівні. Будуть їздити мобільні комісії, перевіряти, будемо ловити ухилянтів. Але при цьому Миколаївщина за підсумками місяця показала найкращі результати по мобілізації. І це я дякую саме людям. У нас людей менше, але відсоток, який після ВЛК йде до Збройних сил більше. Я дякую дуже нашим чоловікам і жінкам за це, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що 33 тисячі людей з Миколаївщини були мобілізовані за час повномасштабної війни, з яких 21 тисяча — в бойові частини.

— Тому наші всі і так йшли. І йшли не в тил, а саме відбивати Миколаївську область, південь. Тому в нас не стоїть питання так гостро. Ті, хто не хотів, переїхали до Одеси, там тусять, — розповів голова ОВА.

Нагадаємо, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

17 серпня суд взяв під варту поліцейського-фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

23 серпня стало відомо, що директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору – 15 листопада 2023 року.

Станом на 12 грудня в ДБР не змогли сказати, чи оголосили підозру очільнику психлікарні, якого раніше назвали «організатором» схеми заробітку на ухилянтах в Миколаєві.

Нагадаємо, що депутатка обласної ради, лікарка Світлана Федорова запропонувала колегам зібратися в очному режимі та запросити представників центру комплектування для вручення повісток.