У четвер 17 серпня розпочалося судове засідання щодо призначення запобіжного заходу одному з фігурантів схеми про видачу «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести» з залу Заводського районного суду Миколаєва.

Розглядає справу суддя Ірина Боброва. Запобіжний захід обирають для поліцейського Євгенія Петрука, який за матеріалами Держбюро розслідувань, займався пошуком клієнтів.

Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання, однак відмовився давати пояснення.

Прокуратура клопотає про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень (80 прожиткових мінімумів). Прокурор вказав, що Євгеній Петрук підозрюється у тяжкому кримінальному порушенні та йому загрожує строк до 10 років ув’язнення.

Захисник підозрюваного Юрій Семенов наполягає на меншій сумі застави – близько 80 тисяч гривень. Він зазначив, що Євгеній Петрук є єдиним годувальником у сім’ї, оскільки його дружина знаходиться у декреті з маленькою дитиною. Також він акцентував увагу на тому, що його підзахисний визнав провину.

Як повідомлялося, за даними слідства, «бізнес» організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Зазначимо, що обласний центр психічного здоров'я очолює, згідно з інформацією на сайті обласного управління охорони здоров'я, Віктор Таран.

Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тисячі доларів США. Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів.

Працівники ДБР затримали правоохоронця вчора, 16 серпня, «на гарячому», під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

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