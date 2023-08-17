Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Про це він сказав в ході розмови з кореспондентом «НикВести».

Юрій Гранатуров вважає, що випадок з корупційною схемою, організованою головним лікарем медзакладу, є людським фактором в силу його бажання заробітку грошей в такий спосіб.

— Я думаю, що відповідь на ситуацію, пов'язана зі слідством, яке зараз триває. Я не можу коментувати це за слідство. Вважаю, що це залежить від порядності, гідності конкретної людини, яка займає ту чи іншу посаду. Від цього і йдуть всі його дії. Цю ситуацію я зустрічав протягом свого життя і достатньо часто, і це завжди був людський фактор, як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш. Сподіваюсь, що слідство буде достатньо швидким, і надасть відповідь на це питання. Скільки було подібних випадків, були вони разом, у групі, хто, як? Наскільки я знаю, там ще зʼясовують лікарів, які можливо брали в цьому участь. Однозначно скажу так: це неприпустима ситуація, якої не має бути. Людина, яка повинна лікувати людей, не має робити таких речей ніколи в житті. Це, нажаль, не поодинокі випадки, які ми бачимо в різних куточках нашої держави. Це прикро, з цього потрібно зробити висновки, — сказав Юрій Гранатуров.

На питання про те, чи будуть спрямовані дії ОВА та управління облздоровʼя для запобігання поширенню корупції в медицині, Юрій Гранатуров заявив, що робота над цим була проведена і попередження були. Проте він зазначає, що «жадібність сильніша за людські цінності».

— Далеко не всі посадові особи лікувальних закладів Миколаївщини мають такі повноваження. Ще додатково не раз і не два проводилась робота, наради з обласним управлінням, були суворі попередження. Але бачите, це сталось. Напевно, жадібність сильніша за будь-які інші нормальні людські цінності. Зараз ми з управлінням та начальником ОВА пропрацьовуємо з головами лікарень облради ситуацію з ефективністю праці тих чи інших працівників, яких призначила обласна рада, — додав заступник.

При цьому, він стверджує, що за схему заробітку на оформленні «липових» медичних довідок у повному обсязі несе відповідальність головний лікар медичного закладу.

— Зараз буде проведена ретельна робота стосовно того, щоб ніколи такого не було. Але це специфічний лікувальний заклад (психічна лікарня, — прим.), в якому є нетипові методи лікування і хвороби. Це особлива стаття, я не розбираюсь в психічних діагнозах. Але це особиста, безпосередня відповідальність тієї людини, яка скоїла подібні речі. Напевно, потреба була в цьому, — підкреслив Юрій Гранатуров.

Заступник голови ОВА також зазначив, що перевірки в деяких медичних установах все ж будуть. Окремо буде проведено аналіз роботи керівників лікарень, проте про ймовірні звільнення наразі не йдеться.

— Я не зам з медицини, я заступник голови ОВА. Мені не потрібна медична освіта, я не займаюсь медичними питаннями, я займаюсь адміністративними питаннями, економічною спроможністю, а не оперативними питаннями і, боже збав, медичними, якими займається профільне управління охорони здоровʼя і безпосередньо лікарні, які непогано отримують зарплати, більше, ніж чиновники. Тому повинні в повному обсязі відповідати за стан своїх медичних установ. Те, що сталось, це ганебно і огидно. Але це сталось. Потрібно висновки робити і працювати з медичними закладами. В деяких лікарнях 100% будуть перевірки на основі повноважень, які є у управління. І це буде аналіз керівників підприємств на сьогоднішній час. Може хтось займається подібним, а головний лікар не в курсі ситуації. Можливо в деяких випадках будуть прийняті і кадрові рішення, — резюмував він.

Нагадаємо, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

17 серпня суд взяв під варту фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Раніше ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова вважає, що після викриття схеми заробітку на виготовленні фальшивих медичних довідок для ухилянтів, керівництво медицини області має піти у відставку.