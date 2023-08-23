Директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору – 15 листопада 2023 року.

Про це ПН стало відомо з власних джерел в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

Повідомляється, що наказ про відпустку Віктора Тарана був підписаний у вівторок, 22 серпня начальником управління Максимом Безносенко.

Тож, на місце виконуючого обов'язки директора КНП Миколаївський обласний центр психічного здоров'я призначено Олега Кондратєнкова.

Водночас контракт з Віктором Тараном не планують продовжувати.

Варто додати, що правопорушнику досі не оголосили про підозру, хоча в повідомленні ДБР вказувалося, що він «організував схему з виготовлення липових медичних довідок про непридатність до військової служби».

Наразі триває слідство. Крім того, свою перевірку має провести обласна рада.

Як повідомляли у ДБР 16 серпня, очільник психлікарні залучив до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

У четвер, 17 серпня, суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, в тому числі й Віктору Тарану.

Зазначимо, що 19 серпня спливає встановлений Кримінально-процесуальним кодексом строк у 72 години, коли людина може бути затримана без рішення слідчого судді.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того, Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.