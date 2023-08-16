Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

Про це йдеться на сайті ДБР.

За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тисячі доларів США.

Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів США.

Працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому», під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за частиною 3 статті 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначимо, що обласний центр психічного здоров'я знаходиться у Миколаєві. Його очолює, згідно з інформацією на сайті обласного управління охорони здоров'я, Віктор Таран.

Раніше Миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох членів організованої злочинної групи, які обвинувачуються у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон України.