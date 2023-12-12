Державне бюро розслідувань все ще проводить слідчі дії по справі з викриття масштабної схеми заробітку на ухилянтах про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, про яку повідомили у серпні.

Про це керівник першого слідчого відділу ТУ ДБР у Миколаївській області Сергій Козюра сказав сьогодні, 12 грудня, під час пресконференції, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

Як раніше повідомляло Держбюро розслідувань, медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які робили у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, коштували 1,5 тисячі доларів США. За даними слідства, щомісячно фігуранти оформлювали таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів США.

16 серпня ДБР на своєму офіційному сайті повідомило, що «бізнес» з оформлення «липових» довідок про непридатність до військової служби організував директор Миколаївського обласного центру психічного здоров‘я. Цю посаду займав Віктор Таран.

Скріншот з офіційного сайту ДРБ

Тоді було оголошено про підозру та обрано запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, в тому числі й Віктору Тарану.

Після 4 місяців розслідування у ДБР не надали відповідь про те, у якому процесуальному статусі перебуває Віктор Таран.

— Дійсно була інформація з природу виявлення корупційних проявів у даній сфері. Хочу зазначити що дане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, певним особам повідомлено про підозру. За результатами розслідування можна буде зробити окремий запит і отримати інформацію про певну кількість осіб і пред‘явлені обвинувачення. Досудове розслідування не завершене і недоречно оголошувати кількість осіб, підозри і кваліфікації їх дій, — пояснив Сергій Козюра.

Слідчий відділу ТУ ДБР у Миколаївській області Сергій Козюра

Правоохоронець відзначив, що проведення розслідування перебуває на стадії досудового етапу, і об'єктивність процесу вимагає утримання від публічних заяв про кількість осіб, підозри та їх кваліфікації. Сергій Козюра зауважив, що тривалість досудового розслідування обмежена і не може перевищувати рік від дати першого повідомлення про підозру.

— Поки триває досудове розслідування викриваються всі особи, змінюються підозри, встановлюються факти. Строк тривалості досудового розслідування відраховується від першого повідомлення про підозру від двох місяців, але не більше ніж рік. Була публікація про затримання працівника правоохоронного органу, інші обставини ми дізнались в ході досудового розслідування, яке й досі триває, — сказав він.

18 серпня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран залишиться на посаді, допоки не буде вироку суду. Проте, вже 23 серпня директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору – 15 листопада 2023 року.

Раніше ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова вважає, що після викриття схеми заробітку на виготовленні фальшивих медичних довідок для ухилянтів, керівництво медицини області має піти у відставку.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми.