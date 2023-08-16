Світлана Федорова, фото з соцмереж

Ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова вважає, що після викриття схеми заробітку на виготовленні фальшивих медичних довідок для ухилянтів, керівництво медицини області має піти у відставку.

Таку думку вона висловила в своєму пості на сторінці в Facebook, пишуть «НикВести».

Лікарка заявила, що суспільство не має прощати сьогодні тих медиків, які під час війни використовують в особистих цілях робочі машини, нараховують зарплати своїм рідним, звільняючи чинних лікарів, та скуповують дороговартісні автівки та нерухомість.

— Перший пішов! Другий рік повномасштабної війни. Хлопці наші без ротації. Не бачать родини. Гинуть героями. І тут «знову». Під «дахом» обл та міськздоров'їв, під невсипущим оком великого заступника з медицини Ісаїча (заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, який займається питаннями медицини, — прим.) головлікарі схематозять за повною програмою. Одна з найбільш прибуткових схем — «відмазка» від мобілізації з малюванням вигаданих діагнозів!, — коментує вона.

Натомість Світлана Федорова підкреслила, що всі інциденти з головними лікарями, які не були після них звільнені, суспільство «проковтнуло» так само, як критику президента Володимира Зеленського стану дитячої обласної лікарні.

В «схемі» заробітку в психлікарні Миколаєва, якою керував головний лікар, вона звинуватила і заступника очільника ОВА з питань медицини в області Юрія Гранатурова, і начальника управління обласного здоров’я Максима Безносенка, які несуть за це відповідальність.

— Подивіться на фото! iPhone 14 на столі. Сотні тисяч доларів. Ваза в грецькому стилі. А тварюка-главлікар у сорочці кольору хакі. З якого ви під ЗСУ косите?! Ти хоч одну тисячу з крові нагрібаних на ЗСУ задонатив?! Ось у цьому звізді негайно сьогодні заступник з медицини (Ісаїч, я це вам) і начздоров'я, як мінімум, заяви з власного написати повинні. А далі сидіти, тремтіти, насхематозене донатити на ЗСУ, і молитися, щоб прийшли за ними не завтра, а після того, як викуплять свою провину. Але вже не сидячи в кріслах. Скажу одне — нарешті взялися за Миколаївське корупційне медичне тихе болото. За 90% чиновників нашої медицини (міста та області) в'язниця скучила, — заявила Світлана Федорова.

Нагадаємо, раніше «НикВести» показали, як директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою.