Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
-
- Анна Гакман
-
•
-
7:45, 22 січня, 2025
-
Сьогодні, 22 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Кагатна;
- пров. Чорноморців;
- пров. Олександра Довженка;
- пров. Річковий;
- вул. Побережна;
- вул. 3. Чепіги;
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Казарського
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Пересадівська;
- вул. Успенська;
- вул. Ветеранів;
- вул. Е. Димитрова;
- вул. Залізнична;
- вул. Виноградна (Інгульський).
Зазначається, що електроенергія також буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 4 Слобідська;
- вул. Погранична.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
Останні новини про: Відключення електроенергії