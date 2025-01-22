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Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 22 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Кагатна;
  • пров. Чорноморців;
  • пров. Олександра Довженка;
  • пров. Річковий;
  • вул. Побережна;
  • вул. 3. Чепіги;
  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Казарського

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Пересадівська;
  • вул. Успенська;
  • вул. Ветеранів;
  • вул. Е. Димитрова;
  • вул. Залізнична;
  • вул. Виноградна (Інгульський).

Зазначається, що електроенергія також буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 4 Слобідська;
  • вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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