Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 22 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Кагатна;

пров. Чорноморців;

пров. Олександра Довженка;

пров. Річковий;

вул. Побережна;

вул. 3. Чепіги;

вул. Олександра Довженка;

вул. Казарського

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Пересадівська;

вул. Успенська;

вул. Ветеранів;

вул. Е. Димитрова;

вул. Залізнична;

вул. Виноградна (Інгульський).

Зазначається, що електроенергія також буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 4 Слобідська;

вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.